Alles neu am Weyerburger Spielplatz

Was sich Kinder und Eltern am Spielplatz in Weyerburg wünschen, haben Stadtrat Josef Keck und Petra Jaux von den Hollabrunner Stadtwerken gemeinsam mit Ortsvorsteher Josef Riepl erhoben. 2022 wurde der heimelige Spielplatz mit Blick auf die Felder geplant.

Die beliebte Nestschaukel, die früher auf einem schmalen Grünstreifen zwischen Kirche und Dorfhaus aufgestellt war, wurde nach kleinen Reparaturarbeiten am neuen Standort aufgebaut. Dort komplettiert sie das Geräte-Ensemble, das aus Kletterturm, Wippschaukel, Rutsche und einer großen Sandkiste besteht.

Die Hollabrunner Stadtwerke stellten die Geräte auf, errichteten den Zaun, setzten einen Baum und bauten auch die große Sandkiste selbst. Der Spielplatz ist nun fertig und kann von den Kindern genutzt werden. Vorab wurden die neuen Spielgeräte schon getestet, und zwar von Bürgermeister Fred Babinsky, Petra Jaux, Josef Keck und Josef Riepl. Wie das Beweisfoto zeigt, hatten auch die Erwachsenen großen Spaß auf den Spielgeräten.

Was den Bürgermeister besonders freut: Die Eltern haben zugesagt, künftig die Mäharbeiten auf dem Spielplatz zu übernehmen.

