Historische Gemäuer: Glück zu - Tür auf!

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“, dachten sich die Mühlenfreunde und sind schon in Gedanken beim 1. Österreichischen Mühlentag, der am 14. Oktober dieses Jahres stattfindet. So luden die Mühlenakademie-Absolventinnen Friederike Schnepf und Christa Schäffer den Mühlenforscher Otto J. Schöffl in ihre historischen Gemäuer, um diesen Tag der offenen Mühlen zu besprechen.

Dieser freute sich, einen der letzten Müllermeister, Walter Engelhart aus der Herrschaftsmühle zu Pfaffendorf zu treffen. Dieses Gebäude ist 1364 urkundlich erwähnt. Walter Engelhart und seine Tochter Friederike Schnepf führten engagiert durch die Engelhartmühle zu Karlsdorf, wo noch viele Geräte erhalten sind und ein Bauernladen eingerichtet ist.

Nun ging die Fahrt weiter nach Pernersdorf zur Kainzmühle, wo auf den Mauern die Jahreszahl 1657 prangt. Die Mühle war führend in der Region, was das Mahlkontingent anbelangt. Sie war aber auch das Elternhaus des bekannten Dichters Walter Kainz. Besitzerin Christa Schäffer führte mit viel Begeisterung durch die in mehreren Stockwerken perfekt erhaltene Mühle.

In beiden Mühlen wird voraussichtlich ein TV-Beitrag gedreht werden, um damit zeitgerecht auf den Mühlentag hinzuweisen. Beim Mühlen-5-Uhr-Tee wurde das Gespräch lebhaft, Mühlenbesitzer und HTL-Lehrer Erich Schäffer stieß hinzu und Müllermeister Walter Engelhart hatte auch gleich ein Motto, den Gruß der Müller betreffend, parat: „Glück zu – Tür auf!“

