In der Kellergasse Kriminacht & Sonntagsbrunch: Mord im Hadreser Seitweg

Eine verlassene alte Kellerröhre im Seitweg wird Schauplatz für eine spannende Kriminacht. Foto: Romana Schuler

Bei der Hadreser Kriminacht „Mord im Seitweg“ bekommen die Besucher auf drei Lesestationen Kriminalgeschichten vom Feinsten zu hören. Dazu lädt der Verein „Vom globalen zu irgendeinem Dorf“ in Kooperation mit der Buchhandlung Alexowsky am 17. und 18. Juni in die Hadreser Museumskellergasse „Seitweg“ ein. Die Autoren, die die Gäste im Krimistimmung versetzen, sind Roman Klementovic und Eva Rossmann. Beide sind wahre Experten im Genre Thriller. Außerdem wird Karl Deutenhauser realhistorische Kriminalfälle aus dem Pulkautal präsentieren. Der Aufführungsort, die Museumskellergasse im alten Seitweg, bietet das passende Ambiente für eine derartige Veranstaltung. Andre Klinger wird die Lesung mit seiner Gitarre begleiten. Schaurige Geschichten mit feinster Kulinarik Die Thriller „Immerstill“ und „Wenn das Licht gefriert“ des gebürtigen Marchfelders Klementovic sind bereits verfilmt worden. Sein neuestes Werk „Wenn der Nebel schweigt“ ist im September 2022 erschienen. Rossmanns gesellschaftspolitische Kriminalromane rund um die Journalistin Mira Valensky und ihre Putzfrau und Freundin Vesna Krajner sind Bestseller. In ihrem neuesten Krimi „Tod einer Hundertjährigen“, erschienen 2022, ermittelt ihre Hauptfigur Valensky auf Sardinien. Die schaurigen Geschichten werden natürlich von feinster regionaler Kulinarik begleitet: Zum Empfang werden Cocktails vom Hadreser Dorferneuerungsverein den Gästen offeriert. Die Winzer der Marktgemeinde wie die Weingüter Himmelbauer sowie Josef und Nicole Schwab und Winzerin Katharina Baumgartner von der Domäne Baumgartner bieten eine DAC-Verkostung an, und am Umkehrplatz werden Harry’s Spanferkel und vegetarische Speisen zubereitet. Alter Seitweg als Ort für kulturell-künstlerische Projekte Am Sonntag (18. Juni) laden die Veranstalter gemeinsam mit dem Eisstockverein und dem Weingut Josef Reisinger zum Brunch mit einer humorvollen Krimilesung von Eva Rossmann ein. Die Hadreser Museumskellergasse ist ein alter Seitweg, der lange nicht zugänglich war. Vor einigen Jahr diente der alte Seitweg als Drehort von Alfred Komareks Roman „Polt“. Im Rahmen des Weinviertler Viertelfestivals im Vorjahr wurde der alte Seitweg nach dem Konzept des Vereins „Vom globalen zu irgendeinem Dorf“ in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Hadres teilsaniert. Die Eröffnung fand im August 2022 statt und erstmals wurden die Museumskellergasse mit zeitgenössischer Medienkunst bespielt. Mit diesem und weiteren geplanten kulturellen-künstlerischen Projekten soll die kulturelle Bewahrung des alten Seitweges und seine Pflege nachhaltig fortgesetzt werden. Kriminacht: Samstag, 17. Juni, 17 Uhr

Samstag, 17. Juni, 17 Uhr Sonntagsbrunch: Sonntag, 18. Juni, 10.30 Uhr, beides in der Museumskellergasse im alten Seitweg (2061 Hadres).