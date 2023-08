Dichtes Kulturprogramm traf in Haugsdorf auf Wein und Kulinarik

Das diesjährige „Kunst & Wein“-Fest in der Großen Haugsdorfer Kellertrift ging bei hochsommerlichen Temperaturen über die Bühne. Neben der angebotenen Kulinarik und den Weinen aus dem Ort waren Ausstellungen und Lesungen die kulturellen Highlights an den beiden Tagen.

Die Buchhandlung Alexowsky, die während der Fest-Zeit in einem Presshaus einen Verkaufsladen eingerichtet hatte, hatte die Organisation der Lesungen inne. Alle Lesungen wie auch das beliebte Kindertheater mit der Aufführung der Sage „Der Wassermann in der Pulkau“ fanden im Lesekeller statt.

Neuerscheinung von Doris Knecht: „Erst meine zweite Lesung aus diesem Roman“

Der bekannte Salzburger Autor Manfred Baumann startete die Lesereihe mit seinem letzten Krimiroman „Majoran, Mord und Meisterwurz“, worin Heil- und Küchenkräuter in einem Kriminalfall eine große Rolle spielen.

Rotraut Schöberl setzte mit „Meer Morde“ fort. Ihre Schauplätze von kriminellen Untaten am und unter Wasser sind Kreta, Grado, Santa Cruz de La Palma und das Steirische Meer. Die Vorarlberger Autorin Doris Knecht las aus ihrem neuesten Roman „Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe“, der im Juli erschienen ist und schon auf Platz eins der österreichischen Bestsellerliste steht. „Hier ist erst meine zweite Lesung aus dem Roman“, erzählte sie. Das in Ich-Form geschriebene Werk sei kein biografisches Buch, wie manche vermuten. „Alle vorkommenden Romanfiguren sind frei erfunden“, betont sie.

Den Abschluss der Autorenlesungen übernahm Rudolf Fürnkranz, der aus seinem Buch „Der Schimmel aus der Grundlos“ las, der von seiner Verwurzelung und seiner Kindheit in Mailberg handelt.

Unter den Künstlern erhielt vor allem der jüngste, der erst 16-jährige Max Hausgnost, mit seiner teils sehr dunklen und höchst expressiven Strichführung, große Aufmerksamkeit. „Die nackte Figur, gemalt ganz ohne Heiligkeit oder Sinnlichkeit soll wie ein Spiegel wirken. Ich will nicht der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, sondern jedem selbst“, sagt er. Als Gegenpol dazu können die konzeptuelle Malerei und die Objekte von Barbara Höller verstanden werden. Sie beschäftigt sich mit der visuellen Wahrnehmung von Raum und Fläche.

Gastronom Attila Corbaci überraschte bei Kunst & Wein mit Fotoarbeit

Überrascht haben die Fotoarbeiten von Attila Corbaci: „Als Gastronom bin ich immer mit vielen Künstlern in Kontakt gekommen. Dabei ist mein eigenes Interesse an Kunst gewachsen, und ich habe angefangen zu fotografieren.“ In seiner Präsentation wurden neue Farbfotografien vorgestellt. In seiner Präsentation wurden neue Farbfotografien vorgestellt. „Das mit der Farbfotografie ist neu für mich, ich war lange ein Fan von Schwarz-Weiß- Fotos, und es sind viele Portraits entstanden, wie jenes von Franz West“– das am Eingang die Besucher anblickt.

Die Malerin Petra Forman arbeitet in ihrer speziellen Mischtechnik abstrakt und figurativ. „Ich finde meine Inspiration in der Natur.“ Sie trägt mehrere Malschichten auf, um dann mit Abkratzen und Übermalen die Figur herauszuarbeiten, die sie meist mit schwarzer Kontur umrandet.

Weingespräch über die Rotwein-Lagen Pulkautal

Im Presshaus, wo das Kulinarium mit dem Gasthaus Herbst stattfand, wurden Landschaftsfotografien aus dem Pulkautal der Jetzelsdorferin Jasmin Kappe gezeigt. Bei den Weingesprächen mit Christoph Bauer war das Thema „Erste Rotwein-Lagen Pulkautal“. Bauer meinte: „Wir verkaufen unsere guten Rotweine unter dem Wert, wir sollten, um ernst genommen zu werden, den Preis erhöhen.“

Musikalisch wurde es dann immer am Ende des Tages, so gab es Konzerte von voixBRAS, Dä Shlyda Gäng und von Cantiamo.

Bürgermeister Andreas Sedlmayer und Irene Zöch, die Obfrau des Vereins „Kunst & Wein“, dessen Fest vor 27 Jahren erstmals stattfand, konnten viele Ehrengäste begrüßen, wie Landtagsabgeordneten Richard Hogl, Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim und die amtierende NÖ Weinkönigin Sophie Hromatka mit ihren beiden Vizeköniginnen Katharina Baumgartner und Magdalena Eser, beide aus dem Pulkautal.