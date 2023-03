Ei am what ei am! Retzer Schüler vertieften ihr Eierwissen

Die Frage, war zuerst da war, die Henne oder das Ei, stellt sich für die „MiniMaxiköche“ der Mittelschule und der Tourismusschulen Retz seit dieser Woche nicht mehr. Die Antwort ist nämlich einfach: Jutta Poinstingl.

Die Unternalberin hat ihre Liebe zum Federvieh bereits 2017 entdeckt und die Wachtelwerksatt gegründet. Unter dem Titel „Ei am what ei am …“ fand nun ein MiniMaxikoch-Event in der Wachtelwerkstatt Unternalb statt. Und das Ei-Wissen der Miniköche wurde gewaltig erweitert, vom Besuch im Hühnerhof bis hin zum viergängigen Menü spielte dieser Nachmittag alle Eier-Stückerl.

Die HLT-Schüler des zweiten Aufbaulehrgangs hatten selbständig ein Menü rund um Hühner- und Wachteleier zusammengestellt, die Zutaten stammten wie immer aus der Region. Vom Weinviertler Bruchetta mit Wachtelei als Gruß aus der Küche, pochiertem Ei im Glas über ein Brathenderl auf Ofengemüse bis hin zum Osterstriezerl wurden Hühner- und Wachteleier und Hendel verarbeitet. Im Hinblick auf das kommende Osterfest wurden außerdem Eier mit Naturfarben gefärbt und anschließend mit Wachs verziert. Die dazugehörigen Osterneste durfte nicht fehlen und wurde von den Jugendlichen emsig gebastelt.

Michael Vesely, Gründer des Slow Food Village Retz, und Mittelschuldirektorin Cornelia Dammelhart genossen gemeinsam mit den Schülern das viergängige Menü. Die Maxischüler überreichten Jutta Poinstingl als Dankeschön zwei Efeustöcke für die Wachtelwerkstattauslage, die hoffentlich genauso gut gedeihen wie die Wachtelwerkstatt.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.