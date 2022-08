In einem Hollabrunner Frisörsalon: Waschen, schneiden, föhnen, kiffen

Werbung

Kunden eines Frisörgeschäfts in Hollabrunn konnten neben den üblichen Dienstleistungen auch Cannabis kaufen – zumindest bis 10. März dieses Jahres. An diesem Tag flog die Dealerei durch einen verdeckten Ermittler der Polizei auf, da dieser nicht zum Haarschnitt, aber zur Abwicklung eines Scheingeschäfts über fünf Kilo der Droge vorbeikam. Umgehend wurden der gelernte Frisör (28), dessen Ehefrau (35) und ein 20-Jähriger aus dem Retzer Land festgenommen.

Eine vierte Person (37) aus dem Bezirk wurde im Zusammenhang mit dem Suchtgifthandel ebenfalls noch an diesem Märztag verhaftet. Bis auf den 20-Jährigen wurden alle kurz darauf wieder auf freien Fuß gesetzt. Der junge Mann war bereits am 22. September letzten Jahres am Landesgericht Korneuburg von Richter Franz Furtner zu einem Jahr bedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden, was offenbar keinen großen Eindruck bei ihm hinterließ.

Angeklagter gab zu: "Ich war bei Gericht dicht"

Vor einem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Rainer Klebermaß räumte er das recht offenherzig ein: „Ich war bei Gericht dicht.“ Er habe nichts mitgekriegt und deswegen auch nach nur zwei Monaten weitergemacht, Gras zu verkaufen. Die Wege des 20-Jährigen und des Barbershop-Besitzers kreuzten sich erstmals bei einem normalen Frisörbesuch. Der junge Mann vermeinte den typischen Geruch von Gras im Geschäft wahrzunehmen und fragte den 28-Jährigen danach. Über den weiteren Verlauf der Drogen-Beziehung gingen die Versionen dann doch weit auseinander.

Der Coiffeur, der in seiner belgischen Heimat drei Vorstrafen vorzuweisen hat, will anfangs im Jänner dieses Jahres widerwillig mitgemacht haben. Nachdem er nicht mehr wollte, seien er und seine Frau von dem 20-Jährigen „unter Druck gesetzt“ worden, weiterzumachen – unter anderem, indem dieser ihnen einen geladenen Revolver im Hinterzimmer des Salons präsentierte.

37-Jährige will mehrmals angegriffen worden sein

Unter Druck will auch die Viertangeklagte gehandelt haben, wie ihr Verteidiger Erich Gemeiner in seinem Plädoyer betonte.

Der Bursche hätte seiner Mandantin mit einem Outing gedroht, die sich als Mann im Körper einer Frau „gefangen“ fühle. Er hätte sich ihr Anderssein zunutze gemacht. Überdies habe er Handlanger beauftragt, die 37-Jährige mit einem Auto abzudrängen und mit einer Waffe zu bedrohen. In ihrer Aussage legte sie noch ein „Scherflein“ nach, wie Klebermaß es später nennen sollte. Es sei nicht ein Angriff gewesen, sie sei insgesamt zehnmal nach ihrer Schicht abgepasst und überfallen worden.

Da habe sie nicht die Polizei gerufen, fragte der Richter ungläubig. Ihre Scham und ihre Angst seien stärker gewesen, so die Antwort. Deswegen habe sie weiter für den 20-Jährigen Cannabis aus Tschechien bei einem gewissen „Yoghurt“ besorgt und dann an die Kunden des Burschen geliefert.

„Wie soll das Buberl so viel Macht ausüben?“

„Wie soll das Buberl so viel Macht ausüben“, fragte der Verteidiger des 20-Jährigen, Reinhard Lachinger. Die Anmutung, dass es sich bei seinem Mandanten um einen gewieften Drogenboss in spe handelt, wollte sich während des gesamten Prozesses nie so richtig einstellen.

Nach ausführlicher Beratung sah das der Schöffensenat auch so. Von den Vorwürfen der Anstiftung zum Suchtgifthandel und der Nötigung wurde er folgerichtig freigesprochen. Für Klebermaß und die zwei Laienrichter waren der 28-Jährige und als Beitragstäterin auch seine Frau die treibenden Kräfte des florierenden Drogenhandels.

Richter ließ Gnade vor Recht ergehen

Er wurde zu 18 Monaten Freiheitsstrafe, davon 14 bedingt verurteilt. Die 35-Jährige erhielt das Mindestmaß von einem Jahr, allerdings – aufgrund ihrer Unbescholtenheit – auf Bewährung.

„Noch nie musste einer zum Dealen gezwungen werden“, so Klebermaß, weswegen er die angeblichen zehn Übergriffe auf die unbescholtene 37-Jährige als „grotesk“ und „nicht glaubwürdig“ qualifizierte. Auch wenn es am Land vielleicht immer noch schwerer ist, sich zu outen, als juristisches „Schutzschild“ tauge das Argument nicht, so der Richter, der trotzdem mit 15 Monaten bedingter Freiheitsstrafe „Gnade vor Recht“ walten ließ. 18 unbedingte Monate setzte es für den 20-Jährigen, unter anderem wegen seines raschen Rückfalls. „Der Aufzug fährt nur nach oben“, machte Klebermaß klar. Das Urteil ist rechtskräftig.

