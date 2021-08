Unter dem Motto „Tatü Tata“ lieferten alle Blaulichtorganisationen beim Göllersdorfer Ferienspiel Spaß und Spiel für die Kinder. Ziel war es, dass die Kinder spielerisch die Aufgaben und Bedeutung des Roten Kreuzes, der Polizei und der Feuerwehr erlernen. Dass alle Organisationen vor Ort waren freute den Göllersdorfer Feuerwehrkommandant Wolfgang Heindl. Die Grundidee für diese Kombination hatte Feuerwehr-Ärztin Sabine Neudorfsky, sie hat ein erfolgreiches Rettungs-Ferienspiel bereits vor zwei Jahren organisiert.

„Wir wollten, dass es sehr praxisnah ist, damit die Kinder auch sehen können, wie bei einem realistisch vorgegangen wird“, erklärte Heindl. Und: „Es ist super, dass alle Blaulichtorganisationen dabei sein konnten, weil man bei Einsätzen, bei denen man ein Blaulicht braucht, meistens mindestens ein anderes auch benötigt.“

Kindgerechte Stationen und nachgespielte Einsätze

Das Rote Kreuz führte einige Einsätze vor, bei denen die Polizei Ebenfalls involviert war. Das begeisterte die Kinder besonders, sie verfolgten gebannt, wie die Erstversorgung nach einer Kopfverletzung oder einer Erstickung aussieht und wie man eine Reanimation durchführt.

Ebenfalls wurde darauf geachtet, dass es kindgerechte Stationen gibt. So durften sich die Kinder am Feuerwehrschlauch versuchen und eine Abkühlung gönnen. Die Mischung unterschiedlicher Aktivitäten, bei der aber alle Organisationen beteiligt waren, wie etwa das Wickeln von Verbänden, das Anprobieren der Ausrüstung und das Schminken von Wunden kam bei den Eltern und Kindern gleichermaßen gut an.

Die Eltern lobten das „super vielfältige und kindgerechte“ Angebot und die Umsetzung der Stationen. Beliebt waren bei den 75 Kindern die Innenausstattung der entsprechenden Dienstfahrzeuge, bei denen die Kinder auch selbst ein „Tatü Tata“ auslösten.