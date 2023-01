In Hollabrunn und Grabern Für den Wähler-Segen: Grüne ziehen von Haus zu Haus

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Die grünen "Hausbesucher": Birgit Stahl-Hitz, Izabella Auner, Stefan Schnepf, Georg Ecker, Sabine Fasching, Moritz Cermak und Wolfram Hitz. Foto: Die Grünen

D er Countdown für die Landtagswahl am 29. Jänner läuft, in den letzten beiden Wochen werden die jeweiligen Ortsgruppen der Grünen noch zahlreiche Häuser und Wohnungen in den Gemeinden Hollabrunn und Grabern besuchen.