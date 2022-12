Guntersdorfer Theater trauert um Heinz Mayer

Die Familie des tww hat einen Verlust zu beklagen: Heinz Mayer, Mitstreiter der ersten Stunde, ist am 22. November, wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag im Linzer Krankenhaus verstorben. Am 10. Dezember wurde er im Urnenhain Urfahr - Park der Erinnerung verabschiedet.

tww-Intendantin Franziska Wohlmann-Pfeifer und Günther Pfeifer erinnern in einem Nachruf an die Spuren, die Heinz Mayer in der Welt, vor allem aber im tww hinterlassen hat. Er hat nämlich nicht nur selbst inszeniert und gespielt, sondern auch geplant und umgebaut.

"Er konnte pedantisch sein und gehörig nerven"

In Till Eulenspiegel spielte er etwa einen strengen Polizisten. „Diese Rolle hat Heinz mit viel Lust und Selbstironie dargestellt. Und dabei mit dem ebenfalls heuer verstorbenen Franz Haller als Hilfspolizist herrlich geblödelt“, erinnert sich Wohlmann-Pfeifer. Einige Jahre übte er mit ihr gemeinsam die künstlerische Leitung des Theaters aus.

Bei den Umbauarbeiten legte Mayer stets selbst Hand an. „Dabei konnte Heinz sehr pedantisch sein und die Arbeiter gehörig nerven“, erinnert sich die Hausherrin mit einem Lächeln. Denn es hat sich ausgezahlt, das Ergebnis im Stadl und der Studiobühne kann sich bis heute sehen lassen.

Seine Spuren sind nicht zu übersehen ...

Dem tww ist Mayer, der gelernter Starkstrommonteur war, nach vielen Stationen aber schließlich zum Lehrer ausgebildet wurde und an der Haugsdorfer Hauptschule unterrichtete, auch nach der Verlegung seines Lebensmittelpunktes nach Oberösterreich treu geblieben und hat regelmäßig die Premieren der Eigenproduktionen besucht.

„Die Spuren, die Heinz hinterlassen hat, sind nicht zu übersehen. Und ja – er wird uns fehlen“, hoffen Wohlmann-Pfeifer und ihr Mann, dass Heinz und Didi Jäger oben im Himmel vielleicht mit Franz Haller und Franz Breindl, Robert Haas und Werner Schoberwalter schon eine Neuauflage von „Ladies Night“ proben.

