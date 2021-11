In Obermarkersdorf wird Weihnachtsstimmung verbreitet

"Eines können wir vorweg schon versprechen, die Besucher werden unser Etablissement in absoluter Weihnachtsstimmung und in Vorfreude auf das wohl schönste Fest des Jahres verlassen“, betont Jürgen Bauer, Präsident des Kunstforums (Kufo) Obermarkersdorf.

Das Ensemble, bestehend aus vier hochkarätigen Sängern der Wiener Musical- und Theaterszene (Wietske van Tongeren, Barbara Endl-Kapaun, Tery Chladt, Markus Richter), entführt die Besucher in das „Winter Wonderland“ und wartet mit „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ und „Mary's Boy Child“ bis hin zu „Santa Claus Is Coming to Town“ auf. Begleitet wird das Quartett dabei von den drei Musikern der „Sound of Christmas"-Band - Jürgen Tauber, David Leißer und Kufo-Präsident Bauer.

Besinnliche und erheiternde Geschichten

Die Produktion „Sound of Christmas“ geht heuer bereits in ihr 27. Spieljahr und darf auf eine höchst erfolgreiche Laufzeit in ihrem Stammhaus, dem „Theater 82er Haus“ in Gablitz, sowie quer durch Österreich und über heimische Grenzen hinaus blicken.

Das von Markus Richter geleitete Ensemble verspricht einen beschwingten Abend, meist im vierstimmigen Gewand, aber auch Duo- oder Solointerpretationen werden die Veranstaltung bereichern, bei der die besinnlichen Momente nicht fehlen sollen.

Abgerundet wird die weihnachtliche Reise durch erheiternde Geschichten und Gedichte rund um das Fest des Jahres. "Gestärkt mit diesem Abend steht einem großartigen Weihnachtsfest 2021 nichts im Wege", verkündet bauer.

Beginn: 18 Uhr. Karten und weitere Infos: www.kufo.at.