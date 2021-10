In Retz wurde gefragt: Was soll die EU bringen?

Diese „Zukunfts-Konferenz“ finde genau zum richtigen Zeitpunkt statt, ließ EU-Ministerin Karoline Edtststadler via Videobotschaft wissen. Znaim und Retz sind nur etwa 20 Auto-Minuten voneinander getrennt, die Vizebürgermeister der beiden Städte sprachen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. „Wir sind touristisch und wirtschaftliche auf einem guten Weg“, sagte Stefan Lang. Besonders die Musikschule Retz und die Kulturschule Znaim sind hier vorbildlich. Sein tschechisches Pendant, Lukáš David, konnte das nur bestätigen: „Wenn alle in Europa so eng und schön zusammenarbeiten würden wie unsere beiden Städte, wäre vieles einfacher“, sagte er in perfektem Deutsch.

Wenn man die Gesundheit dem Nachbarn anvertrauen kann ...

Landesrat Martin Eichtinger begrüßte die Gäste auf Tschechisch, musste aber noch von einem Zettel ablesen: „Ich hatte erste meine 15. Stunde, meine Tschechisch-Lehrerin ist da, das macht mich besonders nervös“, scherzte er, ehe er ein weiteres Beispiel für eine „großartige grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ nannte: In Gmünd gibt es das erste grenzüberschreitende Gesundheitszentrum.

Beim Tornado im Juni diesen Jahres wurde der grenzüberschreitende Rettungsdienst erstmals getestet, mit Erfolg. „Wenn man die Gesundheit seinem Nachbarn anvertraut, dann hat man echte Zusammenarbeit“, befand der Landesrat, der für internationale Beziehungen zuständig ist.

Bilaterale Kooperation im Bildungsbereich hat Potenzial

Jiří Nantl, Vizegouverneur der Region Moravia, sprach davon, dass die „offenen Grenzen für uns schon fast selbstverständlich sind“. Das wurde ihm während der Pandemie, als die Grenzen geschlossen waren, bewusst. Nantl ist froh über die gute Zusammenarbeit zwischen Niederösterreich und Südmähren. Mehr Potenzial sieht er in der Kooperation im Bildungsbereich.

Sylva Kováčiková ist Vizebürgermeisterin von Bilovec und Mitglied im Ausschuss der Regionen, in dem Vertreter aller 27 EU-Mitgliedsstaaten vertreten sind und dem auch Eichtinger angehört. Die Pandemie, die Klimakrise sowie grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind einige Themen, mit denen sich der Ausschuss beschäftigt. Ebenfalls auf der Agenda: Die Verbesserung der ländlichen Bedingungen. „Etwa 80 Prozent der EU sind ländlicher Raum“, bestätigte Eichtinger.

Wohlstand, Freiheit und Menschenwürde, dafür steht die Europäische Union

EU-Kommissar Johannes Hahn erzählte von seiner familiären Verbindung zur Grenzregion. Über das heutige, geeinte Europa sei er sehr froh. „Es sind die persönlichen Erlebnisse, die einen prägen, wenn man in die Politik geht“, betonte er.

Im täglichen Leben seien die Staatsgrenzen gegenstandslos, Europa sei in seiner Vielfalt vereint, das mache es charmant und lebenswert. „Wir sind der internationalste Kontinent“, sagte er in seiner Keynote, die der Podiumsdiskussion voranging.

Die EU stehe für Wohlstand, Freiheit und Menschenwürde. Das erkläre für ihn, warum es immer wieder Migrationsströme nach Europa und nicht etwa Richtung China gebe. Seine Ausführungen schloss er mit einem Zitat: „Für den ,american way of life‘ lohnt es sich, zu sterben; für den ,european way of life‘ lohnt es sich, zu leben.“

Befragungen in Retz und Znaim - Ergebnisse sind ähnlich

Die Donau-Uni Krems und die Masaryk-Universität in Brünn befragten gemeinsam Studenten in Südmähren und Niederösterreich sowie Bürger von Znaim und Retz, welche Themen sie beschäftigen. Die Antworten sind sehr ähnlich: Der Klimawandel beschäftigt Bürger in beiden Staaten. Dass die Gehälter in Österreich immer noch sehr viel höher sind als in Tschechien beschäftigt die tschechischen Landsleute. Mehr Transparenz, was Entscheidungen der EU betrifft, wünschen sich die Befragten beider Staaten. Beim Thema Euro scheiden sich die Geister: Während die Österreicher das Zahlungsmittel für gut befinden, fürchten sich die Tschechen noch davor.

Der Euro als "größte Errungenschaft der EU"

Wie man die Einstellung zum Euro verbessern könnte, wollte eine Studentin von den Diskutanten wissen. „Es gab auch bei uns Vorbehalte“, sprach Eichtinger etwa die Inflation an, die viele Österreicher fürchteten. „Jetzt wird der Euro als größte Errungenschaft der EU gesehen“, weiß er, dass der direkte Vergleich von Preisen in verschiedenen europäischen Ländern ein enormes Plus ist. Die frühere Währung, den Schilling, hätten die Österreicher bereits hinter sich gelassen.

Kováčiková sieht die tschechische Politik in der Pflicht: „Die neue politische Führung sollte pro-europäisch sein“, wünscht sie sich. Derzeit sieht sie nicht, dass das tschechische Volk auf den Euro vorbereitet werde. Nantl ergänzt: „Die Einführung des Euros ist kein wirtschaftliches Thema, sondern ein kulturpolitisches.“

Österreich setzt auf erneuerbare Energie, Tschechien auf Atomkraft

Ein Thema, bei dem sich die beiden Staaten nicht einig sind, ist die Energiepolitik: In Tschechien sollen die Atomkraftwerke ausgebaut werden. Österreich hat sich ganz klar gegen diese Energie ausgesprochen und setzt auf erneuerbare Energiequellen. „Die brauchen ein Backup, erneuerbare Energie ist nicht berechenbar“, gibt Hahn zu bedenken.

Dieses Backup seien Wasserspeicherkraftwerke, sagt Eichtinger, der stolz ist, dass in Niederösterreich nun auch das letzte Gaskraftwerk geschlossen wurde und das Bundesland seit 2015 seinen Strom zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie ziehen kann.

Europa muss "als Familie zusammenarbeiten"

Für Kováčiková ist eines besonders wichtig: „Wir müssen Vertrauen zur EU haben.“ Sie selbst habe den Fall des Eisernen Vorhangs miterlebt. „Ich konnte nur schwer verstehen, warum wir hinter diesem Zaun leben mussten“, will sie diese Zustände nicht wieder erleben.

Was die Diskutanten aus dieser Runde mitnehmen? „Auch wenn wir in manchen Bereichen unterschiedliche Ansichten vertreten, so eint uns unser europäisches Ziel“, sagt Eichtinger. „Wir müssen als Familie zusammenarbeiten, um global zu bestehen“, meint Hahn. Und Nantl: „Ich muss an meinem Deutsch arbeiten“, scherzt er.

Die Inputs, die bei dieser Diskussionsrunde und dem Europa-Café am Retzer Hauptplatz sowie bei den Befragungen durch die Unis gesammelt wurden, werden in der Konferenz über die Zukunft Europas einfließen, verspricht Eichtinger.