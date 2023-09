Klettergarten wurde für die FF Limberg zum Übungsgelände

„Einerseits bietet es dem Einzelnen die Möglichkeit für eine realistische Selbsteinschätzung, andererseits können die Gruppenkommandanten die Einsetzbarkeit einzelner Mitglieder genauer kennenlernen“, berichtet FF-Sprecher Andreas Brandl vom Klettertrip. Dies sei wichtig, um potenzielle Gefahrensituationen in Einsätzen zu vermeiden. „Gerade was Höhe und fordernde Fortbewegung angeht, sind unsere Möglichkeiten im Rahmen von Übungen eher begrenzt.“

So fragten die Limberger bei Marcus Falkner an, ob der Kletterpark für Feuerwehren zu Übungszwecken zugänglich ist. Das wurde zur Freude der FF-Mitglieder spontan bestätigt. Rosenburg-Mold beheimatet den ersten Seilklettergarten in Niederösterreich und bietet einen wunderschönen Blick über das Kamptal. Hier kann man sich auf fünf Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen austoben - in einer Höhe von zwei bis elf Metern.

Nach der Gurt-Kontrolle durch Trainer Falkner ging es zur Bodeneinschulung und nachdem ein Probeparcours absolviert war, durften die zwölf Teilnehmer selbstständig in luftige Höhen aufsteigen. „Das Sicherungssystem des Kletterparks gewährleistete eine durchgehende Sicherung“, schildert Brandl und dankte Marcus Falkner und seinem „super Team“ für die herzliche Aufnahme und die Möglichkeit, diese von Michael Eberle erarbeitete Übung durchzuführen.

Noch vor der Anreise in den Klettergarten hatte die FF Limberg übrigens einen „echten“ Einsatz zu absolvieren: Per Handy-Alarmierung und Sirene wurden die Feuerwehrleute in die neue Siedlung gerufen, wo sie gemeinsam mit den Maissauer Kameraden bei einer Türöffnung behilflich waren. Durch ein gekipptes Fenster im ersten Stock des Hauses verschafften sie sich Zutritt und öffneten die Türe von innen.