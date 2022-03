In Wullersdorf wurden knapp 100 Rekruten angelobt

Werbung

„Eine Angelobung ist immer ein erhebender Moment“, sagte Bürgermeister Richard Hogl am Freitag und blickte dabei auf knapp 100 Rekruten aus den Kasernen Mistelbach und Langenlebarn. Es war die erste öffentliche Angelobung des österreichischen Bundesheeres im Jahr 2022. Das sonnige Wetter nutzten viele, um sich die militärischen Geräte aus der Nähe anzusehen und das Gulasch des Heeres zu verkosten.

Zehn Jahre ist die letzte Angelobung des Bundesheeres her. Damals, zum 40-Jahr-Jubiläum der Marktgemeinde, wurde im Land diskutiert, ob man das Bundesheer überhaupt noch brauche. Zum 50er der Marktgemeinde stellt man sich nun die Frage, wie man mehr Verteidigungsbudget aufstellen kann. „Ich freu mich schon auf die dritte Angelobung im Jahr 2032“, fixierte Mistelbachs Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg gleich den nächsten Termin. „Mit dem Treuegelöbnis gehen Sie eine besondere Bindung mit unserer Republik ein“, sprach er zu den jungen Soldaten.

Das Bundesheer, mitten unter den Bürgern

Der NÖ Militärkommandant Martin Jawurek war froh, in Wullersdorf vor den Rekruten und deren Angehörigen sprechen zu dürfen. „Covid hat vieles verändert.“ So fanden die meisten Angelobungen in den vergangenen beiden Jahren in den Kasernen statt, ohne Angehörige. „Heute sind wir genau dort, wo das Bundesheer sein soll: Mitten in der Bevölkerung, bei den Bürgern“, ist der Brigadier stolz. Stolz ist er auch auf die jungen Männer und Frauen, die sich dafür entschieden haben, „die Republik im Notfall mit der Waffe und ihrem Leben zu verteidigen. Zum Schutz der Demokratie, zur militärischen Landesverteidigung – dafür gibt es Sie“.

„Das Bundesheer hilft rasch, kompetent und zuverlässig, wo andere an ihre Grenzen stoßen“, sagte Karl Moser, Zweiter Präsident des NÖ Landtags. Er sprach an, was bei vielen beim Anblick der Soldaten und der militärischen Geräte ein mulmiges Gefühl hervorrief: „Es ist nicht zu glauben, dass es wahr sein kann, dass in Europa Krieg herrscht, dass mit Raketen auf Zivilisten geschossen wird.“ Darum müsse das Bundesheer so ausgestattet werden, dass es einsatzfähig ist.

„Ich wünsche Ihnen einen erfüllenden Dienst und niemals Krieg“

Er ist ebenfalls stolz, dass sich die Rekruten entschieden haben, ihr Vaterland zu verteidigen. „Ich wünsche Ihnen einen erfüllenden Dienst und niemals Krieg“, schloss Moser, bevor es bei Einbruch der Dunkelheit zum zweiten Höhenpunkt kam: Die NÖ Militärmusik spielte den Großen Zapfenstreich, mit Fackeln erleuchtet von der Wullersdorfer Feuerwehrjungend. Am Ende des militärischen Festakts gratulierte Jawurek zur tadellosen Haltung der verstärkten Truppe.

Im Gasthaus Holzer ging eine weitere militärische Tradition über die Bühne: Die Rückgabe der Standarten an die Kasernenkommandanten. Die geschieht nach einem erfolgreichen Einsatz. Laut Hohlweg kann die Angelobung in Wullersdorf ebenfalls als Erfolg verbucht werden. „Man spürt, du schätzt das Bundesheer“, ist Hohlweg froh.

Danach ging’s zum gemütlichen Teil ins Gasthaus, die Stärkung und die Getränke „übernahm, wie schon vor zehn Jahren, unser Baumeister Hans Brabenetz“, dankte Hogl dem Spender. Bei Schnitzel und Gulasch tauschten Soldaten und Ehrengäste so manch heitere Anekdote aus und vereinbarten nächste Zusammenkünfte.

