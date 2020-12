SPÖ Retz stellte künstlerischen Jahreskalender vor .

Wie schon in den vergangenen 25 Jahren stellte die SPÖ Retz auch heuer in der Raiffeisenkasse Retz ihren traditionellen Kalender im Rahmen einer Ausstellung der Originalbilder vor - durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte die Präsentation heuer in kleinem Rahmen.