„Unabhängig von dem Wahnsinn an den Strombörsen“

„Die Energiegemeinschaften sind ein wichtiger Baustein, um unser Ziel – 100 Prozent Ökostrom bis 2030 – zu erreichen“, betonte Ehrengast Lukas Hammer, Klima- und Energiesprecher der Grünen im Nationalrat. Der große Vorteil sei, dass Strom möglichst dort verbraucht werde, wo er produziert wird. „Ich kann mit einer Energiegemeinschaft den Strom meiner Photovoltaik-Anlage direkt an meinen Nachbarn verkaufen – zu einem gemeinsam festgelegten Preis. Der große Vorteil ist, dass wir unabhängig sind von dem Wahnsinn, der an den internationalen Strombörsen abgeht.“

Diesen Vorteil nutzt bereits Oswald Sauberer mit seiner „EEG Hollabrunn“. Er verbraucht einen Teil des PV-Stroms vom Dach seines Privathaushalts für sein Geschäft in der Hollabrunner Innenstadt, wo für ihn die Errichtung einer PV-Anlage nicht möglich war. Bis zu 50 Prozent des Stroms kann er so deutlich günstiger beziehen als über den Energieversorger. Sauberer lieferte nicht das einzig konkrete Beispiel an diesem Abend.

Matthias Katt vom Nappersdorfer Energieversorger „E-Friends“ ist schon lange mit der Thematik befasst. Er stellte ein Versuchsprojekt der Gemeinde Kottingbrunn vor, wo der Sportverein von der Gemeinde beliefert werden sollte. Das Projekt habe gezeigt, dass man eine Energiegemeinschaft gut planen muss – Verbraucher und Erzeuger müssten ähnliche Lastprofile haben. Beim Angebot der E-Friends, das bereits lange vor den gesetzlich verankerten „Erneuerbaren Energiegemeinschaften“ am Markt war, habe man den Vorteil, dass man zu jedem Zeitpunkt sieht, ob Energie von seinen Lieferanten zur Verfügung steht.

Mehr als nur eine Energiegemeinschaft in Göllersdorf ...

Energiegemeinschaften sollen aber nicht nur dazu beitragen, stabile Strompreise zu gewährleisten, sondern auch Gemeinschaften auf lokaler und regionaler Ebene zu fördern. In dieses Horn stößt Heinz Katzenbeisser mit der „BEG Göllersbach“. Die als Genossenschaft konzipierte Energiegemeinschaft soll nicht nur den Tausch und lokalen Handel von elektrischer Energie realisieren, sondern auch einen regelmäßigen Austausch beinhalten. Energieberatungen, Mobilitätsergänzungen oder ein Reparaturcafé – das sind Zukunftsvisionen, die aus der BEG Göllersbach einmal entstehen könnten.

Wichtiger Baustein der BEG Göllersbach sind außerdem gemeinsame Investitionsprojekte – ganz im Sinne der politischen Vorgaben: „Menschen sollen gemeinsam in Anlagen investieren können und auch gemeinsam den Strom nutzen – das ist ein Meilenstein für neue Investitionen in erneuerbare Energien“, sagt Hammer. „Dieses Modell sollte auch vermehrt genutzt werden, um Menschen bei der Errichtung von neuen Energieanlagen mitzunehmen“, merkte Ecker an.

Beim Bau von Windkraftanlagen oder größeren Photovoltaik-Anlagen sollen nicht nur wieder die großen Energiekonzerne profitieren, so der Grünen-Abgeordnete, sondern die Bevölkerung vor Ort einen Nutzen haben. „Bei den geplanten Windkraftanlagen im Gemeindegebiet von Hollabrunn haben wir das von Beginn an gefordert.“

Die Vorträge des Abends sind unter www.gruenehollabrunn.at abzurufen.