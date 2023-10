Digital, Sport oder Team? Mittelschule Hollabrunn bietet die Wahl

Am Dienstag, 7. November, präsentieren Direktor Bernhard Aschinger und sein Team in der Aula die Schule für die nächsten Erstklässler (19 Uhr). Eltern und Kinder der dritten und vierten Volksschulklassen können sich über die drei Angebote – Sportklasse, Teamklasse, Digitale Klasse – informieren und alle Räumlichkeiten besichtigen. Anmeldungen für das Schuljahr 2024/25 sind ab sofort möglich. Nähere Infos: www.nmshollabrunn.ac.at.

Der zweite Infoabend findet am Donnerstag, 9. November, ebenfalls um 19 Uhr in der Aula der Mittelschule statt und beschäftigt sich mit der Frage: „14 - Was nun?“ „Ein informativer Abend der Berufsorientierung über die weiterführenden Schulen“, lädt Direktor Aschinger ein. Hier wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten es nach der vierten Klasse Mittelschule oder Gymnasium gibt und wie die Jugendlichen ihre Stärken und Fähigkeiten einsetzen können, um die richtige Schulwahl zu treffen.

Vertreten sind nicht nur alle weiterführenden Schulen aus Hollabrunn, sondern auch die HLT Retz, die Fachschule für Sozialberufe Stockerau sowie die außerschulische Begleitinstitutionen AMS, WIFI und Jugendcoaching.

Außerdem freut man sich in der Mittelschule Hollabrunn bereits auf das Adventfest am 1. Dezember. Ab 18 Uhr wird hier gesungen, getanzt, gespielt, geturnt, gelesen und es werden natürlich weihnachtliche Schmankerl angeboten.