Infotour im Bezirk 19 Tour-Stopps im April: EVN informiert über neue Tarife

EVN-Tourstopp in Ziersdorf: Bürgermeister Hermann Fischer und Josef Pamperl waren dabei. Foto: EVN

D ie ersten eingeschriebenen Briefe mit der Kündigung des alten Tarifes kamen dieser Tage bereits bei EVN-Kunden an – Hand in Hand mit einem neuen Angebot. Die EVN-Tour, bei der zu neuen Verträgen beraten wird, machte zuletzt in Ziersdorf Station.