Infoveranstaltungen Glasfasernetz-Betreiber informiert in Hollabrunner Dörfern

Nach der Infoveranstaltung im Stadtsaal laden die Experten von Speed Connect Austria nun zu Infoabenden in Sonnberg, Breitenwaida und Weyerburg. Foto: Grünauer

D ie Planung für den Ausbau des Glasfasernetzes für die gesamte Stadtgemeinde Hollabrunn ist in vollem Gange. Nach der großen Infoveranstaltung, die Anfang Mai im Stadtsaal über die Bühne ging, tritt die Firma Speed Connect Austria noch einmal direkt an die Ortsbevölkerung in den Katastralgemeinden heran, um Fragen persönlich zu beantworten.

Los geht’s am 28. Juni um 18 Uhr mit der Infoveranstaltung für Sonnberg, Wolfsbrunn, Raschala und Dietersdorf, die in der Stockhalle Sonnberg (Mühlweg 149) stattfindet. Um 19.30 Uhr folgt die Infoveranstaltung für Breitenwaida, Puch und Kleedorf im Dorfhaus Breitenwaida (Quergasse 384). Über den geplanten Glasfaserausbau in Weyerburg, Wieselsfeld, Kleinstetteldorf, Eggendorf im Thale, Altenmarkt im Thale, Enzersdorf im Thale, Mariathal und Kleinkadolz informiert Speed Connect Austria am 29. Juni ab 18 Uhr im Dorfhaus Weyerburg.