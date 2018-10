Der Aktionstag „Österreich isst frei“ vom NÖ Bauernbund setzt sich für hochwertige, heimische Produkte ein. Bauern aus ganz NÖ waren gemeinsam mit Vertretern des Vereins „Die Bäuerinnen“ oder der Landjugend unterwegs, um im persönlichen Gespräch für das Thema zu sensibilisieren. Zudem konnte für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Milch-, Ei und Fleischprodukten sowie von Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung unterschrieben werden.

Wie auch in Retz, wo die Kunden des Spar-Supermarkts Urban neben dem Einkauf auch Infos zum heimischen Produkthandel bekamen. „Wir wollen auf das Thema hinweisen, dass der Kunde auch darauf schaut, was er eigentlich so konsumiert“, erklärte Bauernkammerobmann Fritz Schechtner den Sinn der Aktion. Durch Einkaufen von heimischen Lebensmitteln erhalte man hochwertige Waren, die rückverfolgbar sind. Damit täte man nicht nur für sich selbst Gutes, sondern auch für den Klimaschutz. „Die Produkte haben keinen weiten Transportweg“, bietet Spar-Geschäftsführer Georg Urban auch deshalb viele lokale Produkte.