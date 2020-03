In Hollabrunn verwandelte sich das BerufsInfoZentrum (BIZ) im Arbeitsmarktservice (AMS) kurzfristig in eine Werkstatt. Mädchen technische Berufe näherzubringen stand für die Drittklässlerinnen der Mittelschule Ravelsbach auf dem Stundenplan.

Elf Schülerinnen wurden mit ihrer Pädagogin Sabine Lechner vom Hollabrunner BIZ-Team Claudia Öller und Andreas Strobach empfangen. Durchgeführt wurde der Mädchentechniktag vom Verein „Sunwork“.

Mädchen mit großem Eifer bei der Sache

Für die meisten Teilnehmerinnen war es die erste Gelegenheit, ihr Geschick mit einer Schraubzwinge, einem Elektroprüfkabel, einer Bohrmaschine oder einem Lötkolben auszuprobieren. „Rasch waren die Mädchen mit großem Eifer bei der Sache“, freute sich auch AMS-Geschäftsstellenleiter Josef Mukstadt über bestens gelungene Werkstücke.

„Technische Berufe bieten Frauen ein breiteres Spektrum an Jobmöglichkeiten, entsprechen häufig mehr ihren Begabungen und sind meist auch besser bezahlt als traditionelle Frauenberufe“, so der AMS-Chef. Dieser verweist darauf, dass das Programm „Frauen in Handwerk und Technik“ (FIT) mit verschiedenen Initiativen und Projekten ganzjährig läuft.

Berufswechsel mit AMS-Unterstützung möglich

Automatisierung und Digitalisierung haben dazu geführt, dass körperlich schwere Arbeiten immer weniger werden. Zudem benötigt die Wirtschaft dringend Fachkräfte. Für jene, die im ersten Bildungsweg eine traditionelle Ausbildung gewählt oder keinen Lehrabschluss erreicht haben, sei ein Berufswechsel mit Unterstützung des AMS jederzeit möglich.

FIT-Zentren beraten Frauen während einer Abklärungsphase, unterstützen beim Nachholen von Schulwissen und geben schlussendlich die Empfehlung für eine üblicherweise 18 Monate dauernde Berufsausbildung ab. „Sobald dieser Entschluss gefasst ist, beeindrucken die meisten Frauen durch Ehrgeiz, Engagement, Ausdauer und Konsequenz in Ausbildungen für technische Berufe“, weiß Mukstadt. So auch angehende Speditionskauffrauen oder Medientechnikerinnen, die im Sommer zur Lehrabschlussprüfung antreten.