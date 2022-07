Hollabrunner Makler für Immobilien-App ausgezeichnet

Werbung

Norbert Bauer arbeitet in Hollabrunn bei der Immobilienfirma SMK. Seit 17 Jahren übt er seinen Beruf mit Leidenschaft aus. Und er ist unter die Erfinder gegangen.

Weil die Bewertung von Häusern oder Grundstücken im Internet oft sehr ungenau ausfiel, hat er die „Immowert4you“-App ins Leben gerufen. Sucht ein Kunde etwa ein Haus in Linz mit dieser App, bekommt er innerhalb von Stunden und kostenlos eine genaue Bewertung von einem ansässigen Makler aus der Umgebung.

Wie das geht? In jedem Bezirk in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien hat Norbert Bauer zwei, drei Makler „an der Hand“, die bei einer Kundenanfrage benachrichtigt werden. In Zukunft soll die App auf ganz Österreich ausgeweitet werden. Der Vorteil: Der jeweilige Makler hat genaue Ortskenntnis und weiß von den Besonderheiten der angefragten Gegend.

„Bei uns im Weinviertel hatte ich ein Grundstück verkauft, mit einem Weinkeller, der nicht dazugehörte“, schildert Bauer. Der Eingang des Weinkellers lag auf dem Grundstück. Das drückte den Preis der Immobilie. „Das wird von einer herkömmlichen Bewertungswebsite im Internet nicht berücksichtigt.“ Bauer machte den Test. Er gab unter anderem eine Immobilie im nördlichen Weinviertel zur Bewertung ein. Es meldete sich ein Makler aus Wien, 80 Kilometer vom Objekt entfern, der das Objekt noch nie gesehen hatte.

„Das Konzept schwebte mir schon seit mehreren Jahren vor“, erzählt der 39-Jährige. Ende 2020 setzte er es mit dem App-Entwickler Paul Dyrek von der Agentur „DeineSeite“ um. Es zahlte sich aus. Beim Constantinus Award – die höchste Anerkennung in Österreichs IT-Branche – war Bauer für sein Projekt ausgezeichnet worden. „Das war schon cool, als unser Projekt bei der Siegerehrung eine Minute lang auf der Leinwand lief“, schwärmt Bauer.

Die „Immowert4you“-App geht ab September in Betrieb. Am iPhone und im Google-Playstore ist sie bereits downloadbar.

