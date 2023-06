Kaiserschmarren, sprachlose Fische und Palmherzen

Das Wiener Theater „Die Kurbel“ ist am 17. Juni bereits zum zweiten Mal in Retz. 2021 waren es „Die Abenteuer des Herrn Bonifacio“, die Fabricio Ferrari und sein Puppenspiel in die Weinstadt führten. Im Rahmen des Genussmarktes am Hauptplatz steht um 10 und um 11.30 Uhr ein anderes Stück auf dem Speiseplan: „Kaiserschmarren“: Eines Tages passiert es im Schloss der Königin, dass sich der äußerst pflichtbewusste Hofclown Pepino in Verwechslungen und Verwirrungen verstrickt. Für Pepino heißt es in dem rund 40-minütigen Stück für Kinder ab drei Jahren, kühlen Kopf zu bewahren, um die Königin aus einer verzwickten Situation zu retten.

Neben den Studien der Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie der Hispanistik findet Margit Mössmer tatsächlich noch Zeit zu schreiben. Auszüge ihrer literarischen Arbeit liest sie um 19 Uhr in der Insel. Foto: Susanna Hofer

Das von der Insel Retz organisierte Gastspiel des Kindertheaters findet am Abend - am Hauptsitz der Insel in der Klostergasse - seine Entsprechung für das etwas ältere Publikum. Um 19 Uhr liest Margit Mössmer anlässlich der Finissage der Ausstellung „Die Fukushima-Serie“ von Hana Usui. „Die Sprachlosigkeit der Fische“ der in Hollabrunn geborenen Autorin wurde 2010 beim Ö1-Literaturwettbewerb prämiert und mit Burgschauspielerin Dorothee Hartinger vertont. Weitere Preise und Stipendien folgten für ihre „Palmherzen“.