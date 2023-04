Quantenmechanik als akustisches Erlebnis

„Die Quantenwelt ist das Reich der superkleinen, subatomaren Teilchenwellen. Mikrosounds sind das Reich der superkleinen, superleisen Klänge. In der Welt der Quantenklänge sind die Klänge statistisch ähnlich, aber nie ganz gleich.“ So in etwa lautet die Kurzeinführung in die musikalische Welt des deutsch-amerikanischen Komponisten Ulrich Krieger. „Krieger entwirft einen weiten Bogen, wenn er die Punkte sucht, wo einander Lärm und Schönheit treffen“, beschrieb es die Los Angeles Times.

Dieses sicher außergewöhnliche Klangerlebnis wird am 20. April um 19 Uhr in der Insel Retz zu hören sein. Der Saxofonist und Komponist spielt seinen Werkzyklus „Quantum - The Mysteries of Quantum Mechanics (Universe #3)“. „Es ist die Schönheit eines reichhaltigen Klangraums, der unmöglich zweimal genau gleich reproduziert werden kann“, so Krieger. Das rund einstündige Konzert können Gäste an der Insel-Bar und mit der Ausstellung „Lichtfänger“ von EF Ablinger, die an diesem Abend das letzte Mal zu sehen sein wird, ausklingen lassen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.