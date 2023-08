Insel Retz „Sohn der Samtratte“ grub sich in die Herzen des Publikums

Georg Altziebler und Heike Binder begeisterten das Publikum. Foto: Wolfgang Seierl

D ie Band „Son of the Velvet Rat“ trat am 12. August in Retz auf. Es war ein Ausnahmeabend, wie es ihn nur selten gibt: Die Duoversion der Grazer Band verwandelte den Hauptplatz im Nu in eine Insel der Kontemplation.

„Danke ans Universum für diesen wunderbaren Abend“, verabschiedete sich Wolfgang Seierl (Insel Retz) von Heike Binder, Georg Altziebler (Son of the Velvet Rat) und dem Retzer Publikum am Ende eines Konzerts vor der Kulisse des Hauptplatzes und einer wolkenlosen Sommernacht. Die mit Leidenschaft vorgetragenen Lieder wirkten schlicht und beseelt, unerwartete musikalische Wendungen hielten den roten Faden am Glühen. Die sonore Stimme Georg Altzieblers und die kongeniale vokale wie multiinstrumentale, subtile und einfühlsame Begleitung Heike Binders gruben sich schnell in die Herzen des begeisterten Publikums. Ein unvergesslicher Kunstgenuss.