„Kunst muss lebendig sein, muss stattfinden – statt im Innen nun im Außen. Nur einfach dicht ist nicht“, gibt sich Veronika Humpel von der Insel in Retz kämpferisch. Die Idee dieses „Außens“ ist ein Videoscreening in der Auslage, das Vorübergehende zum Verweilen einlädt und im positiven Fall zum Austausch über das Gesehene und Gehörte.

An allen fünf Wochenenden im Mai präsentierten beziehungsweise präsentieren die Insel-Macher jeweils ein Programm mit Kurzfilmen, Videos, Texten und Bildern von Künstlern, die bereits in der Insel oder im kofomi (Komponist*innenforum Mittersill) aktiv waren. Für Humpel war es „keine Option, unsere Aktivitäten ins Netz zu verlagern, denn persönlicher, direkter Kontakt und Austausch war und ist das Wesentliche an unserem Vermittlungskonzept in der Insel.“

Ein erstes Fazit macht Mut zum Weitermachen: „Der Zuspruch der Vorübergehenden und Verweilenden ist sehr positiv und bestärkt uns in unserer Haltung.“ Und für Juni gibt es bereits Programm. Eine Ausstellung von Charlotte Seyerl, die von 6. bis 27. Juni zu sehen sein wird. Parallel dazu beschäftigen sich Roman Langer und Veronika Humpel in einem Hörbild mit dem Prozess der Zersetzung gesellschaftlicher Solidarität.