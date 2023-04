Hollabrunner Lerntafel: 18 Länder und ein großes Ziel

Kinder aus 18 Ländern und verschiedenen Kulturen werden in der Hollabrunner Lerntafel betreut; aus Kriegs- und Unruhegebieten; Kinder, die versuchen, in unserer Gesellschaft Fuß zu fassen. „Das ist wirklich herausfordernd und ergibt viele Spannungen. Da ist viel Empathie erforderlich“, sagt Lerntafel-Leiter Arnold Ehrenfeld.

„Wir fangen die Kinder auf, geben ihnen Lernstrategien in die Hand und Orientierung fürs Leben, weisen liebevoll, aber konsequent auf die Grenzen hin. Die Welt ist bunt und wir nehmen sie so an und zeigen den Kindern den möglichen Umgang damit“, erzählt Ehrenfeld. Die Kinder seien dankbar, dass es Menschen gibt, die ihre Situation verstehen.

Die Lerntafel bietet Möglichkeiten für den Aggressionsabbau, etwa im Trampolin. Eine geschulte Psychotherapeutin beschäftigt sich künstlerisch mit den Kindern, um Gefühle auszudrücken, die nicht in Worte zu fassen sind.

Außerdem werde regelmäßig Feedback gegeben, so Ehrenfeld, um Selbstvertrauen, soziale Kompetenzen und das Miteinander zu stärken. Die Lerntafel bringe die Kinder in die Lage, in der Schule mithalten zu können und erfolgreich zu sein. „Das bringt ihnen Akzeptanz bei den Mitschülern und sorgt auch für gute Resonanz seitens des Lehrkörpers“, weiß der Lerntafel-Leiter.

Die Lerntafel-Kinder haben Wurzeln in Albanien, China, der Ukraine, Afghanistan, Pakistan, Indien, Rumänien, Moldawien, Serbien, der Türkei, der Mongolei, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Ägypten, Nordmazedonien, Syrien, im Kongo und im Kosovo. Sie alle sollen gut in unserer Gesellschaft ankommen und sich integrieren.

Die Lerntafel Hollabrunn kann über ein Spendenkonto unterstützt werden: IBAN AT54 2011 1837 6741 0900

