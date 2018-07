Maria Magdalena, von Engeln umgeben, darüber der auferstandene Christus am Altar der Kirche La Madeleine in Paris. | Sonja Kreuz, Ciptur

Am 17. Juli um 12 Uhr war die Crowdfunding-Aktion zur Realisierung des Opernprojekts des nächsten Jahres – eine Auftragsarbeit an Wolfram Wagner mit dem Titel „Maria Magdalena“ – beendet.

Zum zweiten Mal beschreitet man beim Festival Retz diesen Weg der Co-Finanzierung. Das erste Projekt, Christoph Ehrenfellners „Judas“, geriet 2017 für das Festival zu einem Erfolg in jeder Hinsicht.

Alexander Löffler, Intendant des Festivals Retz, zieht im NÖN-Interview Bilanz über das Crowdfunding-Projekt.

NÖN: Wie sind Sie mit der Crowd- funding-Aktion zufrieden?

Alexander Löffler: Der Verlauf der Kampagne war sehr erfolgreich. Wir haben eine Vielzahl neuer Unterstützer gefunden. Auch viele Freunde aus der vorangegangenen Kampagne vor zwei Jahren sind uns treu geblieben.

Ist das Projekt damit gesichert?

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Kampagne positiv beenden werden. Notfalls gäbe es noch stille Unterstützer im Hintergrund, die das Projekt absichern.

Warum ist Crowdfunding geeignet für Ihr Vorhaben?

Wir können auf diesem Weg frühzeitig auf unsere geplante Uraufführung aufmerksam machen. Viele Freunde unseres Festivals unterstützen uns sehr gerne bei außergewöhnlichen Vorhaben und wir können über das Crowdfunding eine Plattform anbieten, bei der man dies auch mit kleinen Beträgen tun kann. Das schafft eine besondere Verbindung zwischen unseren Gästen und dem Festival, und die Uraufführung wird auf diese Weise zu einem gemeinsamen Projekt.

Warum ist es neben der Landesförderung generell notwendig, das Projekt über Crowdfunding zu finanzieren?

Das Land finanziert über die reguläre Förderung unseres Festivals hinaus dankenswerterweise auch den Kompositionsauftrag. Aber eine Uraufführung birgt viele zusätzliche Herausforderungen. Die Anforderungen sind in allen Belangen ungleich höher, und damit auch die Kosten. So benötigen wir zum Beispiel für moderne Kompositionen nahezu die doppelte Einstudierungs- und Probenzeit. Dies können wir zudem nur mit einem zusätzlichen Korrepetitor bewältigen. Die Anforderungen an den Probenraum sind in akustischer Hinsicht viel höher, da man einander wirklich gut und präzise hören können muss – folglich mieten wir deutlich teurere Locations als üblich – und dergleichen unendlich viel mehr. Zuletzt möchte man natürlich das Werk einer breiten Öffentlichkeit präsentieren und so steigt denn auch der Werbeetat, da ja nicht auf die Bekanntheit eines Stückes oder eines Komponisten gesetzt werden kann.