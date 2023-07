Redetalent aus Gettsdorf holt Excellence Speaker Award

Kurz, knackig und auf dem Punkt. Mit seinem Vortrag „Produktivität durch mentale Leichtigkeit und Lebensfreude“ holte er den Award ins Schmidatal. Auf der Bühne zu stehen, war für Guggenberger kein Problem, spielte er doch auch schon beim Theater in Gettsdorf mit.

Der Redewettbewerb, der weltweit ausgetragen wird und auch schon in New York stattfand, wurde Ende Juni in Deutschland ausgetragen. 127 Teilnehmer aus 15 Ländern qualifizierten sich für das Finale. Dieses fand zeitgleich auf zwei Bühnen statt und wurde weltweit live gestreamt. Christian Guggenberger begeisterte das Publikum in der Halle sowie die Experten einer internationalen Fachjury.