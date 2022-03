Frauen sollen in der Gemeinde Hollabrunn sichtbar werden

Seit mehr als 100 Jahren wird am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. Er richtet sich gegen Diskriminierung und Ausbeutung von Frauen und Mädchen in aller Welt. Frauen sind täglich einer Mehrfachbelastung ausgesetzt, sie managen Beruf und Familie und in Zeiten einer Pandemie kommen noch weitere Herausforderungen dazu.

Bereits im Sommer 2021 haben sich die Gemeinderätinnen der Stadtgemeinde Hollabrunn zu einer überparteilichen Initiative zusammengeschlossen, um vor allem das Schaffen von Frauen in der Gemeinde sichtbarer zu machen sowie Frauen und Mädchen neue Perspektiven aufzuzeigen.

Im Herbst 2021 wurden auf Initiative der ehemaligen Gemeinderätin der Grünen, Gabriele Bodei, zwei Selbstverteidigungskurse für Mädchen und Frauen angeboten. Beide Kurse wurden sehr gut angenommen.

Auch in Zukunft planen die Mandatarinnen wieder Angebote in der Stadtgemeinde, soweit Corona dies zulässt. „Auf jeden Fall soll es Gespräche mit allen Frauen-Vereinen in der Stadtgemeinde geben und so die gegenseitige Unterstützung innerhalb der Gemeinde verstärkt werden,“ verspricht die Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly.

