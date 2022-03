„Wir müssen den Kindern vorleben, was selbstverständlich ist“

„Frauen führen keine Kriege, Frauen brauchen keine Siege“, dieser Satz stammt von Elisabeth Schöffl-Pöll und spricht dem Künstler Krayem Maria Awad aus der Seele. „Ich habe Johanna Dohnal oft getroffen. Es hat mich immer gestört, dass Bruno Kreisky gesagt hat, dass Frauen für sich selbst kämpfen müssen. Frauen kämpfen nicht“, sagt der 74-Jährige, der in Syrien geboren wurde, im Hollabrunner Modehaus Schneider.

Dorthin hatte nämlich Elisabeth Schüttengruber-Holly im Namen der ÖVP-Frauen „Wir Niederösterreicherinnen“ ihre Mitglieder eingeladen, um den 111. Weltfrauentag zu feiern. Mit Awad fand die Hollabrunner Stadträtin einen Künstler, der nicht nur mit seinen Bildern beeindruckte, sondern auch mit seinen Worten.

„Ohne die Frauen wäre niemand von uns hier"

Awad, der ein Atelier in der Emmy Stradalstraße – einer von insgesamt drei Straßen im Stadtgebiet, die nach Frauen benannt sind – hat, ist bekennender Feminist. „Ohne die Frauen wäre niemand von uns hier. Sie tragen uns neun Monate im Bauch – ganz gratis“, schmunzelte er, bevor er eine Geschichte aus seinem Leben erzählte, die zeigt, wer den Grundstein für diese Einstellung gelegt hat: Krayem Awad hat sieben Schwestern. Als seine kleine Schwester geboren wurde, war es seine Mutter, die zunächst nicht ganz so erfreut über ein weiteres Mädchen in der Familie gewesen ist. „Mein Vater hat zu mir und meiner Mutter gesagt: Sie ist ein Geschenk Gottes“, erinnert sich der Künstler.

Schüttengruber-Holly bewies bei der Auswahl der Redner ein gutes Händchen: „Rosemarie Bauer hat enorm viel für uns Frauen getan“, holte die Stadträtin die ehemalige Nationalratsabgeordnete ans Rednerpult, damit diese von ihren Erfahrungen berichten konnte.

Lola Solar und der Beginn der Frauenbewegung

Am Tag der Frauen-Veranstaltung war die ehemalige Volksanwältin im Parteibüro der ÖVP, wo nach wie vor Spenden für die Ukraine gesammelt werden. „Genau so hat es für uns auch begonnen, nach dem Krieg“, erinnert sich die Hollabrunnerin und beginnt ihre Erzählung über Lola Solar.

Diese bekam nach dem Zweiten Weltkrieg den Auftrag, Carepakete in den Bezirkshauptstädten zu verteilen. In jeder suchte sie sich Frauen, die ihr dabei halfen. Dieses Netzwerk nutzte Solar, als es schließlich darum ging, eine Wahl zu bestreiten und von den Männern keinerlei Unterstützung gab. So entstand die Frauenbewegung, später wurde zusätzlich die europäische Frauenunion gegründet. „Die Treffen waren wirklich bereichernd, wir konnten viel von anderen Ländern lernen“, erzählt Bauer, die Solar noch persönlich kannte.

Männer und Frauen sprechen verschiedene Sprachen

Sie erinnert sich gut an die Zeit, als es noch kein Karenzgeld gab und eine Frau nur vier Wochen nach der Geburt ihres Kindes schon wieder arbeiten gehen oder kündigen musste. Frauen durften auch keine Doppelnachnamen haben, außer, sie waren Künstlerinnen und kamen aus einem großen Unternehmen. Die Bäuerinnen, die ihr ganzes Leben gearbeitet hatten, erhielten keine eigene Pension, die ging an den Ehemann. „Wir haben oft Watschen bekommen und sind ausgelacht worden“, berichtet Bauer.

Doch am Ende wurden die Gesetze geändert und so die Grundlage geschaffen, damit Frauen ein eigenständigeres Leben führen können. „Es war schon schwierig; wir sprechen zwei verschiedene Sprachen. Die Männer hörten uns zwar, aber ganz verstanden haben sie uns nicht“, schmunzelt Bauer.

Weltfrauentag ist immer noch wichtig

Ein heikles Thema war etwa die Vergewaltigung in der Ehe. „Da haben wir die Dohnal vorgeschickt“, wurde über die Parteigrenzen – Johanna Dohnal war die erste Frauenministerin Österreichs (SPÖ) – zusammengearbeitet. „Und wir haben es vor 20 Jahren geschafft“, ist Bauer stolz. Bis dahin gab es dieses Delikt nicht.

Sie ist einer Meinung mit der Landesleiterin der ÖVP-Frauen, Doris Berger-Grabner, dass bereits früh begonnen werden muss, die klassischen Rollenbilder aufzubrechen. „Wir haben noch immer keine Gleichberechtigung, darum ist der internationale Frauentag immer noch so wichtig“, betont Berger-Grabner. „Wir müssen den Kindern vorleben, was selbstverständlich ist“, sagt sie. Etwa, dass auch Männer nach dem Essen das Geschirr wegräumen können.

Die „Goldenen Rose“ für verdiente Mitglieder

Auf einen respektvollen Umgang miteinander pochte auch Schüttengruber-Holly, die den feierlichen Rahmen nutzte, um einige Ehrungen nachzuholen: Alle Damen, die seit über 40 Jahren bei den ÖVP-Frauen „Wir Niederösterreicherinnen“ Mitglieder sind, wurden vor den Vorhang geholt und mit der „Goldenen Rose“ ausgezeichnet.

Nach dem offiziellen Teil durfte im Modehaus noch geshoppt und die Bilder von Krayem Maria Awad bewundert werden. Und weil sich alles um die Frauen drehte, wurden diese von einen Mann kulinarisch verwöhnt: Karl Riepl schenkte Wein und Prosecco aus, kochte ein herzhaftes Gröstl auf und servierte den Damen als Nachspeise süße Donuts.

Die geehrten Damen:

40 Jahre Mitglied bei den ÖVP-Frauen: Luzia Kreuzer

Luzia Kreuzer 41 Jahre: Elfriede Klinghofer und Maria Zawinul

Elfriede Klinghofer und Maria Zawinul 42 Jahre: Maria Piglmaier

Maria Piglmaier 49 Jahre: Hildegard Drexler

Hildegard Drexler 50 Jahre: Hermine Zehetner

Hermine Zehetner 58 Jahre: Ingrid Polsterer

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden