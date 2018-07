Gyrokopter ähneln einem Hubschrauber, sind kleiner – und in den letzten Jahren öfter zu sehen gewesen; nicht gerade zur Freude der Gemeinde Retzbach. Sie sind laut und fliegen tief.

„Wenn jemand im Swimmingpool liegt und der Gyrokopter zieht seine Kreise darüber, dann ist das schon unangenehm“, erklärt Bürgermeister Manfred Nigl. Und: „Die Jäger haben natürlich überhaupt keine Freude damit.“ 30 Gyrokopter oder ultraleichte Flugzeuge seien mal an einem Tag gesichtet worden. Sie starten an einem Flugplatz in der Excalibur City nahe der Staatsgrenze. Ein Überflug über Österreich ist eigentlich nicht gestattet.

Nigl nahm Kontakt mit der Austro Control auf: „Sie sagten mir, dass ich mich an die tschechische Flugbehörde wenden soll.“ Der Gemeindechef schlug einen anderen Weg ein, der letztlich Erfolg bringender war. Er bereitete eine Resolution vor und informierte seine Bürger in den Gemeindenachrichten: Sie sollen ihn über die gesichteten Flugobjekte informieren. Das las auch jemand anderer, nämlich der Flugplatzbetreiber. Er stammt aus Ziersdorf.

Flugplatz-Betreiber zeigt sich kooperativ

„Er zeigte sich verwundert und sagte, dass er nicht gewusst habe, dass es Probleme gibt“, schildert Nigl. Der Gesprächspartner intervenierte. „Der Flugplatz-Betreiber sagte, Farbe und Uhrzeit reichen, dann könne er schon nachvollziehen, wer geflogen ist. Er war sehr kooperativ“, ist der Bürgermeister froh. „Wir merken eine spürbare Verbesserung in den letzten 14 Tagen.“

Die Resolution hat die Gemeinde schon vorher beschlossen, um zu verdeutlichen: „Wir wollen das nicht.“ Beobachtungen können weiter gemeldet werden. Die Dokumentation sei wichtig, um etwas in der Hand zu haben, erklärt Nigl. Kleinhöflein und Kleinriedenthal waren ebenso betroffen: Das Dokument lag in der Vorwoche dem Retzer Gemeinderat vor. „Wir wollen der Bevölkerung den Rücken stärken“, räumt Bürgermeister Helmut Koch ein.

Alle Gemeinderäte stimmten der Resolution zu. Es tauchte nur die Frage auf, welche weiteren Schritte folgen werden. Retzbach fand in der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn einen Ansprechpartner: „Sie haben uns viel unterstützt, wir werden deswegen auch dort die Resolution deponieren.“