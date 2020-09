Die SPÖ startete zur Gemeinderatswahl 2020 neu durch, Stadtparteichef Friedrich Dechant sprach danach von einem respektablen Ergebnis, wenngleich die Roten einen Verlust von sechs auf fünf Mandate hinnehmen mussten. Dann kam der Lockdown.

Die Stadt-SPÖ bereitete sich nun im Rahmen einer Klausur auf den lokalpolitischen Herbst vor. Die NÖN sprach mit Klubobmann Alexander Eckhardt.

NÖN: Wie haben Sie als politische Fraktion den Corona-Lockdown durchtaucht? Läuft mittlerweile alles wieder in üblichen Bahnen?

Mittlerweile läuft alles wieder in halbwegs üblichen Bahnen. Der Corona-Lockdown war für alle Gemeindevertreter eine schwierige und außergewöhnliche Zeit. Ich hätte mir eine aktivere Kommunikation des Bürgermeisters gewünscht und eine stärkere Einbindung der Oppositionsparteien. Das haben wir auch bereits für mögliche zukünftige Pandemie-Zeiten als Wunsch im Rathaus hinterlegt.

Vizebürgermeister Schneider hat in der NÖN bereits die finanzielle Situation der Gemeinde skizziert. Sind Sie mit den derzeitigen Planungen d’accord?

Grundsätzlich ist uns bewusst, dass finanziell schwierige Zeiten auf die Gemeinden zukommen, dies liegt unter anderem auch an der unserer Meinung nach zu geringen Unterstützung vom Bund. Eins muss uns allen bewusst sein: Mit Sparen hat noch niemand eine Krise besiegt, Zukunftsinvestitionen und Infrastrukturprojekte müssen jetzt auf der Tagesordnung stehen.

„In punkto Studentenheim sind in den letzten zwei Jahrzehnten sehr viele grobe Fehler passiert.“

Wie gestaltet sich derzeit allgemein die Zusammenarbeit mit der Bürgermeister-ÖVP? Immerhin hat es jetzt erstmals ein gemeinsames Jour fixe der Stadträte gegeben …

Im Großen und Ganzen ist die Zusammenarbeit bisher in Ordnung. In Krisenzeiten ist Zusammenhalt gefragt. Die großen und schwierigen Aufgaben stehen aber erst an.

Der Vizebürgermeister meint, bezüglich des Studentenheims könne man nicht zaubern – was würden Sie gerne zaubern?

Hier sind in den letzten zwei Jahrzehnten sehr viele grobe Fehler passiert. Unsere Vision für diesen Bereich ist ein Hallenbad mit entsprechendem Sauna- und Wellnessbereich, von dem das Internat, aber vor allem auch das Sport- und Seminarhotel nachhaltig profitieren könnte. Näheres zu diesen Plänen wird in den kommenden Monaten folgen.

Sie haben im Wahlkampf eine Online-Fragestunde an den Bürgermeister gestartet. Habt ihr hier bereits Output bzw. befriedigende Antworten erhalten?

Wir haben bereits einige Anliegen an den Bürgermeister herangetragen und einige werden bzw. wurden auch umgesetzt – ein Monat gratis Kinderbetreuung im Sommer, Kinderspielplätze wurden teilweise erneuert, Tempoanzeiger für Wieselsfeld und Eggendorf kommen und es wird derzeit ein Radverkehrskonzept diskutiert.

Wie steht es um Ihre im Wahlkampf präsentierte Vision des lebenswertesten und grünsten Hauptplatzes im Weinviertel?

Uns ist bewusst, dass so was nicht von heute auf morgen geht. Wir sind froh, dass in der vergangenen Stadtratssitzung das Architektenbüro Maurer mit der Prüfung und Evaluierung einer Umgestaltung des Hauptplatzes beauftragt wurde. Auf unsere Initiative wird es eine überparteiliche Sitzung geben, wo dieses Thema weiter forciert wird. Unser Ziel ist eine zentrumsnahe Parkgarage, um die Parkflächen am Hauptplatz für Grünflächen und Veranstaltungsflächen freizubekommen.

Sie waren vergangene Woche in Klausur – was waren die essenziellen Themen, die hier auf den Tisch kamen?

Wir sind für eine leistbare und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, mehr Investitionen in die Infrastruktur und eine Aufwertung der Freizeitanlagen. Weiters wollen wir unsere zwei großen Themen – Hallenbad und Hauptplatz – strukturiert und konsequent vorantreiben. Alles im Sinne einer modernen, sozialen und lebenswerten Gemeinde.