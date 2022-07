Haugsdorfer Bürgermeister: „Corona hat vieles verändert“

Werbung

Im zweiten Sommergespräch spricht die NÖN mit dem Haugsdorfer Bürgermeister Andreas Sedlmayer über seine Vorhaben in der Marktgemeinde.

NÖN: Wie geht es der Gemeinde mit beziehungsweise nach Corona?

Andreas Sedlmayer: Corona hat schon einige Veränderungen mit sich gebracht. Ich persönlich bemerke, dass sich das Verhalten der Menschen verändert hat. Ich glaube, es gibt heute weniger Gasthausbesucher, weil die Leute vorsichtiger geworden sind. Oder vielleicht auch, weil sie befürchten, dass sie den Arbeitsplatz verlieren, wenn sie sich anstecken und längere Zeit krank sind. Hinzu kommt die allgemeine Preissteigerung, daher können es sich viele nicht mehr leisten, ins Wirtshaus zu gehen. Wir sind in einem einkommensschwachen Gebiet, hier müssen sich alle das Geld gut einteilen.

Feuerwehr- oder Sportfeste explodieren aber regelrecht im Moment?

Sedlmayer: Das stimmt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man sich mit den Vereinen verbunden fühlt und sie unterstützen will. Aber das tägliche Ins-Wirtshaus-Gehen oder Schnapsen findet kaum mehr statt. Während der Lockdowns hat man andere Möglichkeiten gefunden, da wurde in die Kellergasse ausgewichen oder man hat sich zu Hause getroffen.

Die Menschen machen sich Sorgen wegen der Teuerung. Gibt es spezielle Hilfsprogramme von der Gemeinde?

Sedlmayer: Natürlich sprechen mich die Leute auf die Teuerung an. Vonseiten der Gemeinde haben wir nichts angedacht, aber vom Land wird sicher einiges angeboten. Es stehen Landtagswahlen vor der Tür, das stimmt optimistisch, dass es so etwas geben wird. Wie wir das in der Gemeinde machen könnten, weiß ich noch nicht. Vielleicht können wir noch eine Förderung für Photovoltaikanlagen bekommen, aber hier wird bereits sehr gut gefördert. Im Moment scheitert vieles aber an der Verfügbarkeit von Material; ein weiteres Problem: Die Firmen haben zu wenig Personal. Konkreter Fall: Im Frühjahr haben wir beschlossen, dass wir die Solaranlage im Freibad erneuern, der Dachdecker hat bis heute nicht das entsprechende Blech fürs Dach bekommen.

Hat die Gemeinde umweltschonende Energiequellen?

Sedlmayer: Ja, wir sind relativ energieautark in der Gemeinde. Auf fast allen Gemeindehäusern sind PV-Anlagen installiert. Das Gemeindeamt wird mit Erdwärme beheizt. Die eigene Hackschnitzelanlage beheizt den Bauhof und das Feuerwehrhaus in Haugsdorf. Der ganze Baumschnitt und sonstiges Holz werden im Bauhof gehäckselt. Das haben schon meine Vorgänger vorausschauend so eingerichtet, um möglichst energiesparend durchzukommen.

Welche Projekte konnte die Gemeinde finalisieren und welche werden in Angriff genommen?

Sedlmayer: Wir haben vor, im Straßenbereich mehr zu investieren. In der Siedlung Sandgrube wollen wir heuer den zweiten Fahrsteifen und die Begrünung umsetzen. Die Kosten schätze ich auf 100.000 bis 150.000 Euro, denn die Materialkosten sind extrem gestiegen.

Bei der geplanten Aussichtswarte liegt uns ein Naturschutzgutachten vor, das besagt, dass wir die Warte wie geplant bauen können, aber die Widmung für ein Gastronomiegebäude dort nicht erlangen können, wo wir gedacht haben. Es gibt auf dieser Wiese seltene Gräser und Blumen, die man bewahren sollte. Jetzt werden wir das mit der Gastronomie einmal so belassen oder das Gebäude woanders planen. Heuer wollen wir noch die Flächenwidmung abschließen, auch mit der Option, später einmal eine Fläche für Gastronomie unterhalb des Turmes entsprechend zu widmen.

Bei der EU-Ausschreibung für die Planung der neuen Kläranlage haben die Arbeitsgemeinschaft IUP (Ingenieure für Umweltprojekte) und die Hydroingenieure aus Krems das Verfahren vor zwei Monaten gewonnen. Jetzt müssen die Planungen für die neue Kläranlage und die Transportleitungen abgeschlossen und das Vorhaben muss wasserrechtlich genehmigt werden. Im nächsten Frühjahr könnten dann die Bauarbeiten ausgeschrieben werden, 2024 wäre dann Baubeginn und zwei Jahre später die Fertigstellung. Die Gesamtkosten wurden mit zehn Millionen budgetiert, aufgrund der Teuerung werden wir wahrscheinlich auf zwölf Millionen kommen.

Was sollte noch in der Gemeinde geschehen?

Sedlmayer: Was wir noch machen möchten, ist, ein Siedlungskonzept zu erstellen. In Zukunft werden wir nicht mehr so große Siedlungen wie die Sandgrube errichten, und es wird schwieriger werden, Flächen für neue Bauplätze umzuwidmen. Ein weiteres Thema wäre die Betreuung der Kleinkinder, die noch nicht in den Kindergarten gehen. Darin sehe ich eine tatsächliche Notwendigkeit, und hier ist die Unterstützung der Gemeinde wichtig.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.