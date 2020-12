Seit 2011 befindet sich das Hauptbüro des Bestattungsunternehmers Josef Schwankhart in der ehemaligen Postfiliale am Hauptplatz, im Gebäude des Gemeindeamtes. Die NÖN traf den gebürtigen Großkadolzer zu einem Gespräch.

NÖN: Wie wird man Bestatter?

Josef Schwankhart: Das passierte eher zufällig. Zunächst war ich in der Elektrobranche tätig. Aber nach dem Bundesheer wollte ich etwas anderes machen, habe mich bei der Bestattung Wien beworben und war dort vier Jahre tätig. Fünf Jahre lang war ich auch beim Bestattungsunternehmen Gasselich in Haugsdorf beschäftigt.

Wie läuft die Gründung eines Bestattungsunternehmens?

Schwankhart: Es ist ein reglementiertes Gewerbe, das kann nicht von jedem eröffnet werden. Man muss mindestens zwei Jahre Berufserfahrung haben, um zur Bestatterprüfung zugelassen zu werden. 2010 habe ich in Linz die Befähigungsprüfung gemacht, das ist gleichbedeutend mit dem Meisterbrief. 2011 folgte die Konzessionsprüfung in der Wirtschaftskammer Wien. Mit der Postschließung in Hadres hat sich dann die Gelegenheit geboten, die Räume zu übernehmen, und seit 1. Oktober 2011 habe ich mein eigenes Bestattungsunternehmen. Ich bin nebenbei noch als Geschäftsführer der Städtischen Bestattung Stockerau tätig und führe einen Handel für Bestattungsunternehmen.

Es ist sicherlich kein einfacher Beruf, immer mit Trauer und Tod konfrontiert zu sein. Gibt es psychologischen Beistand?

Schwankhart: Nein, es gibt keine Betreuung wie etwa die Kriseninterventionsgruppen bei den Blaulichtorganisationen. Bestatter sein ist ein schweres Amt, aber wenn man diesen Beruf wählt, dann muss man damit fertigwerden. Natürlich braucht man einen Ausgleich und Hobbys, in meinem Fall die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz und andere Vereine.

Sie haben hier einige Modelle von Urnen. Nimmt die Feuerbestattung zu?

Schwankhart: Ja, in den Städten noch mehr als bei uns. Aber auch hier haben wir bereits rund 30 Prozent Feuerbestattung. Es sind vor allem die jüngeren Leute, die diese Form wählen. Da gibt es den Aspekt der Hygiene, wie bei Infektionskrankheiten, bzw. haben wir hier bei uns eine hohe Krebsrate. In Niederösterreich dürfen nur verrottbare Urnen in Erdgräber beigesetzt werden. In Urnenhainen, wie wir sie in Seefeld und Obritz haben, sind die Urnen aus Stahl oder Kupfer. Wenn jemand bei uns die Urne zu Hause haben möchte, ist das auch möglich. Es muss von der Gemeinde genehmigt werden. Manche Angehörige lassen sich aus einem Teil der Asche einen Diamanten anfertigen. Das ist ein aufwendiges Verfahren.

Welche Arten von Bestattung sind sonst noch möglich?

Schwankhart: Es gibt die Möglichkeit, im Wiener Zentralfriedhof oder im Klosterwald beim Stift Klosterneuburg und bei Heiligenkreuz einen Baum auszusuchen und die Urne dort beerdigen zu lassen. Dann gibt es die Urnenwiese in Ladendorf oder die Donaubestattungen. Man kann auch das Trauermahl auf dem Schiff abhalten. Das alles können wir organisieren.

Gab es schon außergewöhnliche Sonderwünsche?

Schwankhart: Einmal wollten die Hinterbliebenen einen weiblichen Akt auf dem Sarg abgebildet haben, was aus ethischen Gründen natürlich nicht erlaubt ist. Was häufig vorkommt, ist, dass die Enkelkinder den Sarg bemalen oder dass Beigaben wie Fotos in den Sarg gelegt werden.

Wir erleben gerade die Covid-19-Pandemie. Bemerken Sie in Ihrem Unternehmen eine Zunahme der Todesfälle?

Schwankhart: Wir haben zwar schon mit mehr Todesfällen gerechnet, aber nicht mit der derzeitigen Situation. Es sterben nicht nur ältere Menschen, sondern wir haben auch schon 40-Jährige, die an Corona gestorben sind, bestatten müssen.

Müssen Sie besondere Schutzmaßnahmen einhalten?

Schwankhart: Natürlich, der Verstorbene trägt ja noch immer das hochinfektiöse Virus in sich. Wir arbeiten mit sehr hoher Sorgfalt und Hygiene, um uns und andere nicht zu gefährden. Wir müssen den Verstorbenen daher möglichst rasch vom Sterbeort abholen. Jeder, der an Covid-19 verstirbt, muss extra gemeldet werden, das sieht das Seuchengesetz vor. Nach der Totenbeschau wird der Leichnam in einer speziellen Hülle in den Sarg gebettet, damit keine Aerosole entweichen können. Der Sarg wird sofort verschlossen und komplett desinfiziert. Wir wissen noch immer viel zu wenig über das Virus. Daher ist es wichtig, dass wir alle in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten und die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus einhalten.