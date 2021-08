Johannes Tribelnig ist Obmann der Sportunion Hollabrunn, des größten Vereins im Bezirk, der mit seinem breiten Angebot an Sportarten versucht, möglichst viele Menschen – egal ob Alt oder Jung – zur Bewegung zu animieren. Die Olympischen Spiele und ihre Auswirkungen auf den Breitensport beschäftigen den 51-Jährigen.

NÖN: Nach mittlerweile fünf Medaillen und steigendem Medieninteresse: Glauben Sie, dass die Olympischen Spiele einen Boost für die Randsportarten bringen werden?

Johannes Tribelnig: Es wird sicher Leute geben, wenngleich auch nicht viele, die eine Sportart im TV sehen und diese dann ausprobieren wollen. Ich sehe das Problem eher darin, dass gerade jetzt im Sommer viele Vereine und Sportarten pausieren und im Herbst die Leute dann schon wieder das Interesse verloren haben.

Kommen wir zur SU Hollabrunn, erwarten Sie im Herbst einen größeren Zulauf oder wegen Corona das Gegenteil?

Tribelnig: Das ist schwer zu sagen, weil noch in der Schwebe ist, was im Herbst passieren wird. Also können wir in die Hallen rein? Dürfen wir alle Kurse anbieten? Und werden unsere Angebote auch angenommen? Ich weiß zum Beispiel, dass einige Senioren noch die weitere Entwicklung in Sachen Corona abwarten.

Ein anderes Thema, das bei Olympia bewegt, ist die Altersfrage. Da wird eine 13-Jährige Olympiasiegerin im Skateboarden. Halten Sie das für sinnvoll?

Tribelnig: Ich denke, da muss man klar zwischen dem körperlichen und psychologischen Aspekt unterscheiden. Rein körperlich ist es sogar gut, wenn Kinder so früh wie möglich mit ihren Bewegungen, Disziplinen oder Techniken anfangen. Nur zu früh unter Druck gesetzt zu werden, das halte ich auch für absolut problematisch. Aber über dieses Thema könnte man ewig diskutieren.

Immer wieder in der Kritik steht das aufgeblähte Olympiaprogramm. Finden Sie, dass es zu viele unterschiedliche Sportarten gibt?

Tribelnig: Nein, ich finde sogar, dass alle Sportarten olympisch sein sollten. Denn im Grunde geht es darum, bei so einem Großereignis die Vielfalt des Sports abzubilden. Für mich gibt es zum Beispiel nichts Spannenderes, als von anderen Sportarten etwas zu lernen. Egal, ob in Sachen Biomechanik, Training oder Technik.

Interview: Peter Sonnenberg