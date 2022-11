FPÖ fordert Rücktritt Interview von Ziersdorfs Bürgermeister sorgt für Aufregung

Sandra Frank

Nach TV-Interview in der Kritik: Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer. Foto: NÖN

N icht alle seien so arm, wie sie tun – sie würden jammern, obwohl sie die Teuerungen nicht so sehr betreffen würden. Das sagt Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer sinngemäß in der aktuellen „Am Schauplatz“-Folge des ORF. Er sagt aber auch, dass man das nicht verallgemeinern dürfe. „Viele jammern nicht, obwohl es ihnen schlecht geht.“ Für die FPÖ ein Rücktrittsgrund.