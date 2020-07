„Ich habe mir zu Hause einige Sachen aufgehoben, die ich irgendwann einmal machen will; wenn ich das alles erledige, wird es schon einige Jahre dauern“, ist Schwingenschlögl überzeugt, dass ihm in der Pension sicher nicht langweilig werden wird. Dazu kommen die beiden Enkelkinder, beide noch keine zwei Jahre alt, die ihm sein Sohn und seine Tochter geschenkt haben. „Sie haben mich schon gefragt, wann ich jetzt in Pension bin“, schmunzelt der 62-Jährige.

Nach Volksschule und Gymnasium in Hollabrunn war er ein Jahr beim Bundesheer. Dort fand er eine Karriere dann aber doch nicht so erstrebenswert und folgte den Spuren seines Vaters, der Gendarmeriebeamter war. Schwingenschlögl absolvierte die Gendarmerieschule in Meidling, 1976 maturierte er, am Posten in Korneuburg versah er den ersten Dienst.

Der Hollabrunner schaffte dann den Sprung in die Sicherheitsakademie Mödling, wo er Lehrgruppen als Offizier in der Schulabteilung führte. 1988 wurde er ins Gendarmerieabteilungskommando (GAK) Horn befördert, wo er für die Bezirke Horn und Zwettl zuständig war. Mit 30 war Schwingenschlögl bereits Abteilungskommandant. Zwei Jahre später folgte er dem Ruf aus dem GAK Hollabrunn, das die Bezirke Hollabrunn und Mistelbach umfasste.

Große Verbrechen wurden stets geklärt

Nach einer Gesetzesreform musste er sich 1993 allerdings erneut bewerben, die GAK wurden aufgelöst. Und Schwingenschlögl bekam, wie erhofft, den Zuschlag als Bezirksgendarmeriechef in Hollabrunn.

Am 1. September hätte er nun 43 Dienstjahre vollendet, doch: „Irgendwann genügt’s.“ Mit dem Alter werde der Job schon anstrengender und es gebe wohl nichts, was er nicht erlebt hat.

Am liebsten erinnert sich Schwingenschlögl an die motivierten Kollegen, die sich für ihren Beruf regelrecht aufopfern und auch nicht von Rückschlagen abhalten lassen. „Da wird wirklich für Sicherheit im Bezirk gesorgt.“

Besonders negative Erlebnisse seien natürlich die Morde und Missbrauchsfälle („Die steckt man nicht leicht weg.“) gewesen, die es in seiner Ära ebenfalls gegeben hat. Die großen Verbrechen seien jedoch – früher oder später – immer aufgeklärt worden, verweist Schwingenschlögl auf exzellente Tatortarbeit. Eine spezielle Episode sei unter anderem der Retzbacher Bankräuber gewesen, der vom Bürgermeister kurz vor der Tat fotografiert wurde und in Zusammenarbeit mit den tschechischen Kollegen rasch gefasst war.

Zur immer wiederkehrenden Debatte rund um die Zahl der Polizisten? „1990 waren rund 100 Planstellen tatsächlich besetzt“, erinnert sich der Oberstleutnant. Als die vier Grenzdienststellen hochgefahren wurden, gab es bis zu 265 Beamte im Bezirk. Nach der Grenzöffnung waren es 119 Planstellen, die während der Coronakrise zwischenzeitlich und binnen kürzester Zeit auf 140 erhöht wurden. Wenn Not am Mann war, sei von der Landespolizei immer für Nachschub gesorgt worden.

Vier Bezirkshauptleute und 17 Innenminister hat Schwingenschlögl in seiner Laufbahn erlebt. Seinen Abschied will der 62-Jährige aufgrund der Coronasituation erst im September feiern. In Hollabrunn sei er jedenfalls bestens aufgenommen worden, die Zusammenarbeit war „traditionell gut“.

Dass man als Polizist auch einiges einstecken können muss, kann der Oberstleutnant nur bestätigen: „Der Beruf ist nicht einfach und wird nicht einfacher. Man muss es gerne machen.“