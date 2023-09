Irland-Fans kamen im Stadtsaal Hollabrunn auf ihre Kosten

Irish Folk, Irish Dance, Irish Pub Songs und ein Dudelsackspieler - bei diesem abwechslungsreichen Programm war für jeden etwas dabei. Die Veranstaltung startete mit Verzögerung, da aufgrund des großen Andrangs noch zusätzliche Sessel in den Stadtsaal gebracht werden mussten.

Den Start machte dann die Band „Green Summer“, die zwischen den einzelnen Liedern über ihre Erlebnisse in Irland sprach. „In Österreich ist es nicht möglich, in einem Pub eine ruhigere Nummer zu spielen, in Irland schon. Die Gäste disziplinieren sich gegenseitig mit Sch-Rufen“, erzählte Gitarrist Benjamin Darling.

Unter den zahlreichen Gästen waren auch Johanna und Mittelschuldirektor Bernhard Aschinger. Foto: Belinda Krottendorfer

Das Union-Tanzteam Hollabrunn hatte eigens für diese Veranstaltung eine Choreografie zu irischer Musik einstudiert. Eine Tanz-Einlage gab es auch von der steppenden Dance-Formation Irish Fire. Musiker Horst Gössl holte bei seinem Auftritt an der Gitarre noch einmal alle Acts auf die Bühne. Und dank eines Überraschungsgastes wurden im Stadtsaal auch Dudelsackklänge geboten.