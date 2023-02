Italienische Barockklänge: Alte Musik "fresh" gespielt

Werbung

Ganz unbekannt ist das Ensemble "Zeitenklang" in Hollabrunn nicht. Im September 2019 waren die fünf Musiker im Breindl-Keller in der Sitzendorfer Kellergasse zu Gast und ließen mit "Alter Musik" aufhorchen. Sopranistin Ana-Marija Brkić, die Hollabrunnerin Angelika Hörmann an ihrer Blockflöte, Violinistin Alexandra Gasser-Hochhold, Lorenz Haller samt Violoncello und Josef Gasser am Cembalo fanden sich bei ihrem Studium an der Wiener Musikuniversität zu einem Ensemble zusammen.

Junge Menschen, alte Musik - diese Kombination dürfte aufgehen, auch wenn der "Zeitenklang" durch die Corona-Pandemie schwer ausgebremst wurde. Die freigewordene Zeit investierte das Quintett in reichlich Proben, weswegen es in Kirchen, Konzertsälen und Weinkellern in Niederösterreich und Wien aktuell gefragt ist und zuletzt auf Tournee durch Südtirol unterwegs war. Am 5. März um 17 Uhr machen die Musiker nun wieder in Hollabrunn Station.

Zu hören gibt es Werke des 1631 bereits mit 28 Jahren verstorbenen Dario Castello und des "Vielschreibers" Marco Uccellini, der 300 Werke hinterließ. Die bekannteren Kollegen Claudio Monteverdi und Antonio Vivaldi runden das Konzertprogramm ab. Der Eintritt ist frei, Spenden werden aber natürlich gerne erbeten.

