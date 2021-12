Gefängnis betroffen: Weiterer Corona-Cluster im Bezirk Hollabrunn

Laut dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) hat die Justizanstalt Sonnberg 42 Fälle zu verzeichnen. Es übrigens der zweite Cluster in einem NÖ-Gefängnis: Jener in der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden) sei derzeit stabil mit 37 infizierten Personen.

Im Wohnhaus Retz meldete Caritas-Sprecher Martin Gantner zuletzt 29 Fälle unter Klienten sowie 23 unter Mitarbeitern. Das wirkt sich natürlich auch auf die 7-Tages-Inzidenz des Bezirks Hollabrunn aus, die derzeit weitaus schlechter ist als jene im übrigen Weinviertel: Eine Inzidenz von 506,5 bedeutet 260 Coronafälle in den letzten sieben Tagen (Stand 8.12.).

Cluster in Hirtenberg stabil

Der Cluster in der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden) blieb unterdessen stabil. Dort sind weiterhin 37 Personen infiziert, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

In der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) kam eine Neuinfektion dazu. Dort gibt es insgesamt 30 Fälle. Die übrigen Cluster sind geschrumpft.

In einer Produktionsfirma im Bezirk Amstetten sanken die Fallzahlen beispielsweise um acht auf 13, in einem Pflegeheim im Bezirk Lilienfeld um sechs auf 16 und in einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs um drei auf 14.