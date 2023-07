Hieb vom Känguru: „Wie mit einem Hackenstiel!“

Am Spätnachmittag wurde das Tier auf der Landesstraße zwischen Ronthal und Wiedendorf, an der Grenze der Bezirke Hollabrunn und Tulln, gesichtet. Von der Polizei erfolgte das Ersuchen an die Feuerwehr Bösendürnbach, bei der Suche nach dem Wallaby - ein kleineres Tier aus der Familie der Kängurus - zu unterstützen. Die FF-Kameraden sicherten den Verkehr auf der Landesstraße B 35, um mögliche Zusammenstöße zwischen Fahrzeugen und dem Tier zu vermeiden.

Verhindert werden musste vor allem auch, dass sich das Känguru ins Waldgebiet verirrte. Das war eine große Gefahr, denn dann wäre eine weitere Suche überaus schwierig gewesen. Durch das behutsame Vorgehen der Bösendürnbacher Feuerwehrleute konnte das Känguru so weit beruhigt werden, dass es sich in Richtung Bösendürnbach bewegte, wo es schließlich in einem Garten gesichtet wurde.

Der Tierarzt aus Eggenburg war bereits verständigt. Er war mit einem Betäubungsgewehr vor Ort. Trotz Betäubung setzte sich das verschreckte Wallaby aber doch zur Wehr.

Premieren-Einsatz für FF-Auto mit Beuteltier

Feuerwehrkommandant Hermann Hauser war Einsatzleiter. Er erinnert sich auch Tage nach dem Ereignis noch genau. „Das war kein Riesenkänguru, aber doch ganz schön kräftig. Es hat sich gewehrt und mit dem Schwanz zugeschlagen. Das war ein Schlag wie mit einem Hackenstiel!“ Die völlige Wirkung der Betäubung habe erst nach etwa zehn Minuten eingesetzt. Dann wurde das Tier gefesselt und vorübergehend in ein Gehege bei Baumgarten am Wagram gebracht - mit dem Mannschaftstransporter der FF Bösendürnbach. „Der erste Einsatz unseres neuen Einsatzfahrzeuges nach der offiziellen Indienststellung“, berichtet Hauser.

Um exakt 21.45 Uhr war der doch schweißtreibende Einsatz für die Bösendürnbacher Florianis dann beendet. Nach fast vier Stunden „Wildtierjagd“ im Grenzgebiet von Wald- und Weinviertel.