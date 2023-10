„Wenn Frauen Jägerinnen werden wollen, dann setzen sie das durch“

Afrikanische Schweinepest, Klimawandel, der Wolf, der eigene Nachwuchs: Für die Jägerschaft tun sich immer Herausforderungen auf, mit denen es umzugehen heißt. So hat Florian Steinwendtner, Bezirksjägermeister-Stellvertreter, die sich in Europa ausbreitende ASP sehr im Auge: „Wir sind dahinter, eine Einschleppung zu vermeiden, und achten sehr auf Hygiene“, sagt der Raschalaer.

Der Wolf sei im nördlichen Bezirk bei der Grenze des Öfteren Gast, in der Region um Hollabrunn noch nicht. „Wir müssen lernen, mit ihm umzugehen. Für die Landwirtschaft ist er ein größeres Problem“, meint Steinwendtner. Marion Aigner, Falknerin und Jägerin aus der Gemeinde Heldenberg, würde die Ansiedelung des Wolfes durchaus positiv sehen.

Bezüglich des Klimawandels sieht Steinwendtner heiße Sommer als größeres Problem denn milde Winter. „Im Ernstbrunner Wald gibt es keinen natürlichen Bach. Ich muss ständig schauen, ob in den Suhlen genug Wasser ist“, berichtet der Waidmann. „Ich merke, dass sich das Wild anders verhält und dass Junge später zur Welt kommen“, berichtet Aigner von ihren Reviertouren.

Die Anzahl an Fallwild habe sich laut Steinwendtner nicht merkbar verändert. Doch nicht nur Kfz, sondern auch die Umwelt verursacht Fallwild, wie Hollabrunns Bezirksjägermeister Wolfgang Strobl weiß: „Spaziergänger in der Morgen- und Abenddämmerung verursachen beim Wild Stress.“ Er appelliert daher an die Bevölkerung, zu diesen Zeiten nicht abseits der Straßen zu spazieren.

Wie sieht es generell mit dem Wildbestand aus? „Rund um Hollabrunn gibt es am wenigsten Niederwild, da hier intensiv Landwirtschaft betrieben wird und es eine starke Freizeitnutzung gibt“, erklärt der Bezirksjägermeister-Stellvertreter. Was das Rehwild betrifft, gab es heuer extrem schwache Kitze. „Der Regen fehlte“, erklärt Steinwendtner. Laut Strobl ist der Anteil an Schwarzwild leicht angestiegen. Wilderei sei Gott sei Dank kein Thema.

Sehr wohl aber das schmackhafte, fettarme Wildfleisch. Steinwendtner verarbeitet ausgewähltes Reh-, Rot-, Dam-, Schwarz- und Niederwild aus seinen eigenen Wäldern und bietet Wildbret und Wildprodukte nach strengen Qualitätskontrollen zum Verkauf an. Die Fleischteile sind küchengerecht ausgelöst und vakuumiert. Das Sortiment reicht dabei von Wildbratwürstel, geräuchert, Geselchtem, Wildschweinrohschinken, Rohwürstel von Hirsch und Wildschwein bis hin zu Pasteten. Die Nachfrage nach Wildbret sei nach wie vor gut, jedoch bemerke er auch die Inflation.

Über mangelnden Nachwuchs kann sich der Jagdverband Hollabrunn nicht beschweren. „Jedes Jahr haben wir 30 bis 40 Personen, die sich für die Jagdprüfung anmelden“, informiert der Bezirksjägermeister-Stellvertreter. Der Frauenanteil ist im Steigen und liegt derzeit bei 15 bis 20 Prozent. „Wenn Frauen Jägerinnen werden wollen, dann setzen sie das konsequent durch und bestehen die Prüfung alle, was bei Männern nicht immer der Fall ist“, weiß der Raschalaer.

„Wenn die Symbiose zwischen Hund und Mensch funktioniert ...“

Eine dieser Frauen ist Carina Frank aus Niederfladnitz, Jägerin des Jahres 2017. Sie sehe noch keine nennenswerten Auswirkungen des Klimawandels. Am liebsten geht sie mit ihren beiden Deutsch-Langhaar Dommy und Questa jagen. „Meine Hunde sind wichtige Helfer und wenn die Symbiose zwischen Hund und Mensch funktioniert, ist das ein tolles Erlebnis“, freut sich Frank.

Das Wildbret verwertet sie selbst zusammen mit ihrem Mann. Es sei schön zu wissen, wo das Fleisch herkommt und dass es selbst produziert und verkocht wird. „Dieses Fleisch ist so geschmacksintensiv, dass man mengenmäßig weniger braucht“, erklärt die Jägerin. Am liebsten mag sie Reh, aber auch ihre Lasagne mit Wildschwein-Faschiertem sei zu empfehlen.