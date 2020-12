Abgesang in Grabern. Beim Neujahrsempfang verkündet Herbert Leeb, der gleichzeitig auf seine mittlerweile 15-jährige Amtszeit als Bürgermeister zurückblickt, dass es das Musikfest in seiner Gemeinde Grabern nicht mehr geben wird. Die finanzielle Last sei zu groß, die Zahl der freiwilligen Helfer zu klein.

Auto im Supermarkt. Im Jänner verwechselt ein Pkw-Lenker in Retz das Gas- mit dem Bremspedal und kracht durch die Glasfassade der Billa-Filiale in die Gemüsetheke. Riesenglück: Es wird niemand verletzt.

Wechsel im Pflegeheim. Die Immendorferin Regina Maria Berger wird vom Pflegeheim in ihrem Heimatbezirk als Leiterin ins PBZ Tulln abgezogen. Ende Jänner übergibt sie die Führung des Hollabrunner Hauses an die neue interimistische Leiterin Sylvia Bischof.

Hier traut man sich. Die „Schmiede am Ravelsbach“ erreicht zwei Jahre nach ihrer Gründung zum zweiten Mal das Finale des Austrian Wedding Award und wird als beste Location für Trauungszeremonien ausgezeichnet. Sehr zur Freude von Haimo Puschner, der die Schmiede mit seiner Familie betreibt.

Fremder am Schulhof? Im Jänner soll ein Kind am Hof der Volksschule Koliskoplatz von einem fremden Mann angesprochen und bedrängt worden sein. Ein Täter kann nicht ausfindig gemacht werden, jedoch wird mit Workshops zur Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder reagiert. Der Kiwanis-Club finanziert das Training.

Mit Herz, Hirn und Humor führt Leopold Mayer seit 1998 als beliebter Direktor die HLW Hollabrunn (vormals HBLA). Die letzten Monate seiner Ära hat er sich freilich anders vorgestellt. Trotz Corona wird er aber in einer kleinen Feierstunde für seine Verdienste gewürdigt. Marion Hofmann übernimmt mit 1. Juli die provisorische Leitung der Schule. HLW

Bauernkammerwahl. Von 42 Mandaten holt der ÖVP-Bauernbund, angeführt von Kammerobmann Fritz Schechtner, 40 Mandate. FPÖ und SPÖ verlieren je ein Mandat.

Neuer Bürodirektor. Günther Ptacek wird neuer Büro-Chef in der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn. Johann Suttner verabschiedet sich nach 45 BH-Dienstjahren in die Pension.

Blutiger Zwischenfall. Ein Insasse der Justizanstalt will sich im März selbst beschneiden und verletzt sich dabei mit einem aus Einwegrasierern gebastelten Skalpell. Das abgeschnittene Stück seines Penis entsorgt er in Panik im WC. Im Kremser Spital wird der Mann versorgt.

Verdienste um Kellergassen. Die Untermarkersdorferin Elisabeth Himmelbauer erhält als erste Frau überhaupt die Auszeichnung „Köllamaun“ des Jahres und bekommt als „Köllamaun 2020“ von Landtagspräsident Karl Wilfing eine Holzskulptur überreicht.

Erwin Kraus in Pension. Weil der Direktor in den Ruhestand tritt, bekommen zwei Hollabrunner Schulen ab 1. April eine neue Führung: Maria Breindl leitet die Allgemeine Sonderschule, Gerald Weihs die Polytechnische Schule. Dass es für den beliebten Erwin Kraus kein großes Abschiedsfest geben kann, schmerzt beide.

Polit-Wirbel. Die Hollabrunner Opposition tobt, weil die Bürgermeister-ÖVP im Frühjahr wegen der Coronasituation auf eine physische Gemeinderatssitzung verzichtet. Das sei ein Schlag gegen die Demokratie. Stadtchef Babinsky verweist hingegen auf eine Empfehlung des Gemeindebundes, sämtliche Angelegenheiten seien in den Ausschüssen und im Stadtrat ausführlich behandelt worden.

Rinder-Wahnsinn. Lebend und tot sorgten Angusrinder im Schmidatal für helle Aufregung. Immer wieder rannten sie brüllend durch Goggendorf und dann wurden im Frühjahr am Ortsrand drei verwesende Kadaver in einem Anhänger entdeckt. Der Gestank sei unbeschreiblich gewesen. Bürgermeister Martin Reiter war stinksauer. Im Mai war das Drama dann endlich beendet. Knapp 50 Tiere wurden dem überforderten Besitzer weggenommen und verkauft.

Konditoreien geben auf. In Göllersdorf schließt das Café-Restaurant Bouchal-Nentwich für immer, in Hollabrunn ist die Konditorei Naderer in der Bahnstraße nun Geschichte.

Bäckerei Hartner geadelt. Die Schöngraberner Bäckerei von Bernd Hartner räumt beim internationalen Brotwettbewerb 2020 ab: „Hartner Brot“ und „Bernds Welt“ (die vegane Produktlinie) werden mit 15 Gold-, 22 Silber- und fünf Bronzemedaillen ausgezeichnet. Damit ist Hartner zum 70-jährigen Bestehen des Betriebs der beste Bäcker Niederösterreichs.

Schreiben an Minister. Retzbachs Bürgermeister Manfred Nigl nimmt sich kein Blatt vor den Mund und kritisiert die Grenzkontrollen im Zuge der Coronaverordnungen. Es werde als absurd und übertrieben empfunden, wenn Soldaten etwa beim Heiligen Stein in Mitterretzbach patrouillieren und Spaziergänger kontrollieren.

Pumperlg’sund und agil. Arno Klien, allseits bekannter Naturschützer und Obmann der Freunde des Hollabrunner Waldes, wird zu seinem 80er unter anderem mit einer Waldtorte überrascht.

Wilder Entschluss. Nur wenige Wochen nach der Gemeinderatswahl kehrt Irene Jahodinsky der FPÖ den Rücken und macht in Ziersdorf als „wilde Gemeinderätin“ weiter. Die Freiheitlichen sind dementsprechend „not amused“.

Einst Vertriebener ist 80. Manfred Frey, letzter Präsident der Finanzlandesdirektion und ehemaliger Vizepräsident der Nationalbank, feiert seinen 80er. „Körperlich und geistig völlig intakt, verweigere ich diese hohe Lebensalterzahl“, antwortet der aus Südmähren stammende Hetzmannsdorfer auf Glückwunschschreiben und erzählt aus seinem bewegten Leben.

Facelifting nach 44 Jahren. Nachdem die Sporthalle samt Außenfassade seit 1976 unverändert das Hollabrunner Stadtbild geprägt hat, erhält sie nun ein modernes Erscheinungsbild.

Kostspielig. Ein mit 25.000 Euro veranschlagter Spielplatz in Wullersdorf kostet am Ende mehr als 80.000 Euro. Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer räumt ein, dass hier Kritik gerechtfertigt sei, das hätte nicht passieren dürfen.

Neue Perle für Pulkau. Bürgermeister Leo Ramharter und Vizebürgermeisterin Christina Ruisinger präsentieren im Frühjahr die Umbaupläne für den einst florierenden Pulkautalerhof. Unter anderem wird er zum neuen Refugium für die Musiker. Die Fertigstellung des Zwei-Millionen-Euro-Projekts ist für Herbst 2021 geplant.

Neuer Treffpunkt am Teich. Im Juli öffnet die „Lake Lounge“ von Jürgen Authried am Hollabrunner Strudelteich. Nach aller Aufregung rund um das Ende des beliebten „Hütterl am Teich“ wird hier mit Unterstützung der Stadtgemeinde sozusagen das Nachfolgelokal aus der Taufe gehoben.

Touristenattraktion. Die Stadtgemeinde Maissau beschließt 300.000 Euro, mit denen die Amethyst Welt noch attraktiver für Besucher werden soll.

Obernalb: Da rieben sich sogar erfahrene Feuerwehrleute die Augen: Ein Alko-Lenker fand im Retzer Land den Weg nach Hause nicht und rumpelte über Stock und Stein, bis er am Gollitsch nicht mehr weiter konnte. Das Auto wurde per Traktor geborgen. privat

Schmankerl-Premiere in Retz. Die Idee eines Retzer-Land-Wochenmarkts für hochwertige Nahrungs- und Genussmittel regionaler Produzenten am Hauptplatz wird Wirklichkeit. Die Premiere erfolgt am 11. Juli.

Urteil nach Bissverletzung. Die Großeltern eines Buben (6), der im September 2019 im Pulkautal vom eigenen Schäferhund des Hauses übel zugerichtet worden ist, werden am Bezirksgericht Hollabrunn zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Umtriebiger Musiklehrer. Nach 45 Jahren endet die Ära von Alfred Tuzar in der Hollabrunner Musikschule.

Traditionsehrung. Im Retzer Landesweingut wird der junge Deinzendorfer Martin Heinzl von der Jury rund um Franz Josef Stift zum „Winzer des Jahres 2020“ gekürt.

Meierhof wird Wohnraum. Die Gemeinde Guntersdorf erwirbt ein 18.000 Quadratmeter großes Areal von Baron Ludwigstorff und plant dort ein 1,4-Millionen-Euro-Projekt.

33. NÖ Weinprämierung . Vier Winzer aus dem Bezirk – Thomas Neuhold aus Unterdürnbach (Weinviertel DAC), Ludwig Hofbauer aus Unterretzbach (Chardonnay) sowie das Weingut Hagn (Blauer Zweigelt) und Egon Puhwein (Gewürztraminer) aus Mailberg – dürfen sich Landessieger nennen.

Ära Griebler geht zu Ende. Nach 25 Jahren dankt Reinhold Griebler als Retzer Tourismuschef ab. Tourismus-Stadtrat Daniel Wöhrer tritt in die Fußstapfen des 75-Jährigen.

„Neue Bar“ mit Stolperstart. Hinter dem Fitnesscenter in der Josef Weisleinstraße eröffnet eine neue Sommerlocation mit mexikanischem Flair. Weil Genehmigungen fehlen, muss die Bar Nuevo von Markus Schram schnell wieder schließen.

Tierquäler. Die Polizei sucht im August einen Hundehasser, der in Hadres mit Gift versetzte Hühnerstücke in einen Garten wirft und damit einen vierjährigen Jagdhund tötet. Bereits im Jänner verendet ein Hund an einem Rattengift-Köder.

Miese Masche. Ein Unbekannter, der sich als Kriminalbeamter ausgibt, tischt einer 82-Jährigen eine falsche Geschichte auf und bringt diese dazu, ihm Schmuckstücke im Wert von 2.500 Euro zu übergeben. Die Polizei warnt im Sommer vor falschen Anrufern.

Café schließt. Von einem Tag auf den anderen schließt das Café Hoppala im Zentrum der Marktgemeinde Haugsdorf seine Pforten. Besitzer Hannes Elmer gibt sich auf NÖN-Nachfrage wortkarg: „Ich werde, so es Corona zulässt, demnächst eine ausgedehnte Weltreise unternehmen.“

Bauer sucht Frau. Gleich zwei Gesichter aus dem Bezirk sind in der 17. Staffel der Kuppelshow zu sehen: Jungwinzer Florian aus dem Schmidatal ist einer der Bauern, um die die Frauen werben können. Kandidatin Nora Wöhrer aus Retz interessiert sich aber für einen anderen Bauern.

Überfall. Die kleine Raika-Filiale in Alberndorf wird überfallen, der Täter flüchtet mit einigend tausend Euro – auf einem Fahrrad mit Kindersitz. Wenig später stellt sich die Räuberin, eine 20-jährige Pulkautalerin.

Landwirtschaftsschule ist fertig. Am Hollabrunner Sonnleitenweg entsteht ein großer Bildungsstandort, der die neu errichtete Fleischerwerkstätte der Landesberufsschule sowie den sanierten und erweiterten Weinkeller der LFS Hollabrunn umfasst.

Dickstes Ding. Zum ersten Mal findet am Retzer Hauptplatz ein Kürbiswiegen statt. Der erste Platz geht ins Tullnerfeld: Der „Atlantic Giant“ von Friedrich Melka bringt unglaubliche 633,5 Kilogramm auf die Waage.

Große Auszeichnung. Der Restaurantführer Gault&Millau kürt Manfred Hausgnosts Lokal in Guntersdorf zum „Wirtshaus des Jahres 2021“.

Kindergarten vergrößert. Der Sitzendorfer Kindergarten wird um zwei Gruppenräume, eine Tagesbetreuungseinrichtung und einen zusätzlichen Bewegungsraum erweitert.

Gemeinde sagt Pfarre ab. Der Zellerndorfer Pfarrhof soll verkauft werden. Die Pfarre bietet das denkmalgeschützte Gebäude der Gemeinde zur Nutzung an. Doch diese lehnt nach längeren Diskussionen ab.

Aus für Post. Weil die Filiale rote Zahlen schreibt, schließt die Post AG den Standort in Retz 2021. Die Versorgung der Kunden soll aufrecht bleiben. Die Post AG sucht einen Postpartner.

Aus für Bank. Noch vor Weihnachten schließt die Filiale der Erste Bank in Pulkau. Der Standort wird zu wenig genutzt.

Top-Bewertung. Der Obritzer Winzer Gerald Fürnkranz reicht seine veganen Weine bei weltgrößtem Weinwettbewerb „Austrian Wine Challenge“ (AWC Vienna) ein und holt fünf Mal Gold und drei goldene Sterne.

Neue Gefängnischefin. 16 Jahre leitet Karin Frühwirth die Justizanstalt Göllersdorf. 2020 widmet sie sich neuen Aufgaben und ist jetzt Chefin der Strafvollzugsakademie in Wien. Den Leiterposten in der Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher übernimmt mit Daniela Seichter eine erfahrene Justiz-Psychologin, die Herausforderungen mag.

Neuer Polizeichef. Im Sommer endet die Ära von Bezirkspolizeikommandant Otto Schwingenschlögl. Sein bisheriger Stellvertreter Eduard Widhalm wird im Dezember offiziell zu seinem Nachfolger ernannt. „Es ist sehr fein, dass ich jetzt die Führung bekomme. Ich kenn’ die Mitarbeiter und ich kenn’ den Bezirk“, sagt der Göllersdorfer.

Was passierte im Jahr 2020 noch im Bezirk Hollabrunn:

