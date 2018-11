„Am 9. November ist es genau ein Jahr, dass ich Abgeordnete für den Wahlkreis Weinviertel bin. Die Zeit ist sehr schnell vergangen“, erzählt Melanie Erasim im NÖN-Gespräch im Hollabrunner Bezirksbüro. Auch wenn die Sozialdemokratin, die seit einem Jahr im Parlament sitzt, im Bezirk Mistelbach lebt, so „ist Hollabrunn in den letzten beiden Jahren zu meiner zweiten politischen Heimat geworden“. Die Zusammenarbeit mit den Hollabrunner Bezirksvorsitzenden Richard Pregler sei sehr gut.

Die Interessen ihres Wahlkreises könne man nicht in einem Satz zusammenfassen, da die Strukturen zu unterschiedlich seien. Als Beispiel nennt sie leistbares Wohnen, das zwar auch im ländlichen Raum ein Thema sei, im Wiener Speckgürtel gehe es dabei aber oft um Existenzen. „Weiter weg von Wien sind die beherrschenden Themen die fehlenden Arbeitsplätze und die schlechte Infrastruktur“, nennt Erasim den Dauerbrenner Nordwestbahn als Beispiel.

Nordwestbahn: „So schlecht war es noch nie“

Sie habe in diesem Jahr mit sehr vielen Pendlern gesprochen. „Alle sagen: Es ist so schlecht wie noch nie“, seien lange Verspätungen und Zugausfälle an der Tagesordnung. Aber nicht nur die Pendler aus dem Hollabrunner Bezirk sind betroffen, auch auf der Nordbahnstrecke und der S2 gebe es solche Probleme, so die Nationalratsabgeordnete.

Sie ist überzeugt, dass die Probleme von zwei Seiten angegangen werden müssen: Zum einen müsse es rasche Verbesserungen – etwa neues Zugmaterial - geben. Dass die neuen automatischen Türen nicht mehr notgeschlossen werden, sei ebenfalls eine Ursache, die Verspätungen nach sich ziehe.

Trotzdem dürfe man nicht vergessen, langfristig zu denken. „Mir ist klar, dass man hier in Dekaden denken muss“, sagt Erasim über die Umsetzung eines zweiten Gleises für die Nordwestbahnstrecke von Stockerau bis Retz, aber: „Wenn nie jemand beginnt, standhaft zu bleiben, dann sind wir auch in 100 Jahren noch eingleisig.“ Die Zweigleisigkeit löse zwar nicht alle Pendler-Probleme, müsse im Gesamtpaket aber mitgedacht werden.

„Einziges Ziel, das ich bei Regierung seh‘, ist die Abschaffung des Sozialstaates“

Mit der türkis-blauen Regierung geht Erasim hart ins Gericht. „Das einzige Ziel, das ich bei der Regierung seh‘, ist die Abschaffung des Sozialstaates“, spricht sie von „vielen kleinen Messerstichen“. Als Beispiel nennt die zweifache Mutter die immer noch fehlende Unterhaltsgarantie. Damit könne Alleinerziehenden relativ rasch und zielgerichtet geholfen werden. Erasim selbst weiß, wie es ist, ein Kind großzuziehen und dabei keine Alimente zu bekommen. „Die Regierung kennt solche Dimensionen nicht.“

Dass es einen Vermögenszugriff geben soll, wenn man Mindestsicherungsbezieher ist, ist „eine der großen Grauslichkeiten“ dieser Regierung, der der „menschliche Aspekt“ fehle.

Warum die amtierende Regierung bei Umfragen dennoch besser abschneide, als die Sozialdemokratie? „Es ist einfach, Politik zu machen, wenn man nur Ängste befeuert“, meint Erasim, sagt aber auch: „Die Show von Türkis-Blau kann man sich abschauen, nicht aber die Diktion.“

„Ich darf das machen, wofür mein Herz brennt“

Einen der berührendsten Momente erlebte Erasim gleich zu Beginn ihrer Abgeordneten-Karriere: „Die Angelobung selbst war sehr bewegend. Auf die hab‘ ich zwölf Jahre hingearbeitet und viele Hürden überwunden.“ Die vielen kleinen Dinge und positives Feedback der Menschen schätze sie am meisten. „Ich darf das machen, wofür mein Herz brennt. Das ist ein Privileg.“

Erasim sieht sich als Abgeordnete einer ganzen Region, nicht nur eines Bezirks. Das bringt eine Vielzahl von Terminen und Verpflichtungen mit sich. Was sagen ihre beiden Kinder, 15 und 8 Jahre, dazu, dass ihre Mutter so viel unterwegs ist? „Bei uns ist Politik ein Familienprojekt.“ Sie sei immer schon viel unterwegs gewesen, ihr Sohn habe es als Kind geliebt, zu Terminen mitzukommen und sei bis heute politisch sehr interessiert. „Ich kann mir die Zeit jetzt sogar besser einteilen“, blickt Erasim auf das vergangene Jahr zurück. Ins Schwitzen kam sie heuer allerdings, als es um den ersten Schultag ging.

„Das ist bei uns immer ein Familientag.“ Doch heuer war eine Sondersitzung des Nationalrats angesetzt, in der es um den Zwölf-Stunden-Tag ging. Erasim sprach mit ihren Kindern darüber und sie zeigten Verständnis. Ihre achtjährige Tochter erzählte in der Schule sogar, dass „ihre Mama schaut, dass die Welt besser wird“.