Weinviertel DAC präsentierte sich in der Hofburg

Die Hofburg war voller Weinliebhaber und Gastronomen, die sich durch das Sortiment kosteten. Dabei wurde natürlich angeregt mit den Winzern geplaudert, die über den neuen Jahrgang informierten. Unter den Gästen war etwa Landtagspräsident Karl Wilfing, der im Getümmel Robert Morton, einen ehemaligen Koch von Königin Elisabeth, traf. Der erzählte, dass er die Weinviertler Weine schon sehr gut kenne: „Beim Weingut Hagn in Mailberg kaufe ich seit 27 Jahren Wein.“

Wilfing versuchte mit Weinkönigin Sophie und Vizeweinkönigin Magdalena sein Glück beim Flaschen-Drehrad auf der Bühne im Festsaal. Alle drei „erdrehten“ einen Weinviertel DAC. Von der Vielfalt des Jahrgangs 2022 zeigten sich auch Hannes Steinacker, Geschäftsführer von Weinviertel Tourismus, und Klaus Goldmann, Geschäftsführer der Wein NÖ Marketing GmbH, beeindruckt.

Weinviertel DAC zeigt sich als pfeffrig, würzig und knackig

Sie waren gemeinsam mit NÖs Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann in der Hofburg unterwegs. Während sie die edlen Tropfen verkosteten, ließen sie sich von den Winzern über die Lage des Weingartens und die Herausforderungen im vergangenen Jahr berichten. „Wir haben gar nicht geglaubt, dass der 22er so gut wird“, dachte ein Winzer an die Trockenheit des Vorjahres. Doch die Winzer im Weinviertel verstehen ihr Handwerk, wie das große Angebot in der Hofburg zeigte.

Ein Highlight fand sich im Wintergarten: Hier wurden Weinviertel DAC Reserve und Große Reserven verkostet. Das gefiel Hans Setzer, dem Vorsitzenden des Regionalen Weinkomitees Weinviertel, besonders. Wer ihn kennt, weiß, dass der Hohenwarther Winzer eine Vorliebe für Reserve-Weine hat. Andreas Pröll schenkte hier die „geschmeidige, breite Reserve“ seines Radlbrunner Weinguts aus. Leopold Sutter aus Hohenwarth führte durch mehrere Jahre der Reserve-Weine, ebenso wie seine Winzerkollegin Daniela Hagenbüchl-Schabl.

Dass die Hofburg voller Gäste war, freute das Regionale Weinkomitee Weinviertel, das diese Veranstaltung ausrichtet. Besonders auch, dass viele Gastronomen gekommen waren, um sich über den neuen Jahrgang zu informieren und neue Weine zu entdecken. Und auch die Winzer sind stolz, sich in einem solch ehrwürdigen Rahmen einem großen Publikum präsentieren zu dürfen: „Das Pfeffrige, Würzige, Knackige – das gibt's nur bei uns!“

