Gemäß dem Jahresschwerpunkt „Textiles“ widmet sich die Volkskultur Niederösterreich am wöchentlich stattfindenden Handwerksdienstag dem Nähen, Stricken, Klöppeln und der Fertigung textilen Weihnachtsschmucks. Bei den Kursen steht stets eine Technik im Mittelpunkt des Geschehens.

Erfahrene Referentinnen stehen sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen mit Tipps und Tricks zur Seite. Die Kursteilnehmer nehmen nach einem erfolg- und lehrreichen Tag im idyllischen Brandlhof ein persönlich gestaltetes Werkstück mit.

Aus alten Kleidungsstücken wird Neues

Den Stammtisch-Beginn macht Barbara Pilwax. Sie zeigt Appliziertechniken mit Papierschablone und die vielfältige künstlerische Verwendung für Tischwäsche, Wandbehänge, Kleidungsstücke und vieles mehr. „Wenn man ein Loch in der Kleidung verstecken will oder dem vorhandenen Stück seine individuelle Note geben möchte, ist diese Technik mit Schablone sehr hilfreich“, führt die Expertin aus. „Man kann dabei alte Kleidungsstücke hervorragend verwerten und etwas Neues entstehen lassen.“

Der Vorteil ist: Man braucht nur eine Nadel, einen neutralen Faden – und bei Bedarf einen Fingerhut. „Mit sehr wenig Aufwand kann man reparieren oder seine persönliche Note in seine Kleidung bringen“, so Pilwax.

Was tun mit alten Jeans?

Der zweite Stammtisch am 14. September widmet sich der Tischdekoration, eine Woche später wird gezeigt, was man aus alten Jeans zaubern kann und der letzte Dienstag im Monat, 28. September, hat kleinere Reparaturen wie Reißverschluss, Knopf, Saum und Co mit Helga Schießling und Hermis Handarbeitsstube zum Thema.