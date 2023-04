Eduard Diem „will als Künstler frei sein“

Dieser Tage ist ein Buch über den in Jetzelsdorf aufgewachsenen Künstler Eduard Diem erschienen, der vor Kurzem seinen 94. Geburtstag feierte. Es trägt den Titel: „Der Maler & Bildhauer – Eduard Diem – Leben und Werk“.

Heute wohnt der Künstler mit seiner Frau Hilde, die aus Poysdorf stammt, in seinem Haus in Ober-St.-Veit in Wien. Dort hat er neben dem Wohnhaus auch sein Atelier, wo er bis heute arbeitet. „Ich habe mich nie festgelegt, auch wenn Galeristen meinten: ,Du solltest in diese Richtung arbeiten‘“, erzählt er der NÖN. „Ich will in meiner Entscheidung als Künstler frei sein“, sagt Diem, und: „Denn ich will mit unterschiedlichen Techniken experimentieren, das kann heute eine Collage sein oder eine Skulptur.“ Durch seine Offenheit zu vielen Kunstgattungen finden sich unter seinen Werken neben vielen Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken auch Skulpturen.

Diems Lebensstationen auf 670 Seiten

Diem wurde am 9. April 1929 in Peigarten im Haus seiner Großeltern als uneheliches Kind geboren. In der damaligen Zeit war es für eine unverheiratete Frau gesellschaftlich verpönt, ein Kind zu bekommen. Erst ein paar Jahre später heirateten seine Eltern, und seine Mutter zog mit ihm in das Haus seines Vaters nach Jetzelsdorf.

In der umfassenden Publikation werden auf 670 Seiten all seine wichtigen Lebensstationen – Kindheit, Familie und das hart erkämpfte Ziel, freischaffender Künstler zu werden – skizziert und mit vielen Dokumenten belegt.

Neben der Darstellung der Lebensabschnitte Diems vermittelt das Buch einen Teil der österreichischen Geschichte mit dem Künstler als Zeitzeugen, der sehr lebendig und ungeschönt seine Sicht auf die Ereignisse beschreibt, wie etwa die Machtübernahme der Nazis 1938 oder die Kriegsjahre. Besonders geprägt hätten ihn dramatische Erlebnisse als 16-Jähriger in einem Znaimer Gefängnis, wo er von der Gestapo verhört wurde. Darüber habe er lange nicht gesprochen, auch nicht innerhalb der Familie.

Werk über Diem wird am 22. Mai in Wien präsentiert

Man erfährt viel über seinen konsequenten Weg zum Künstler: Als junger Mann, der in einfachen Verhältnissen aufwuchs, musste er einen Brotberuf erlernen. In seiner Tätigkeit als Schaufensterdekorateur in Poysdorf war er bald erfolgreich und gewann einige Male Auszeichnungen. Dort lernte er seine Frau Hilde kennen. Interessant sind ebenfalls Diems spätere Wahrnehmungen zur österreichischen Kunstszene ab den 1950er-Jahren.

Das Buch wurde von Josef Holzapfel herausgegeben und ist im Wiener homedia Verlag erschienen. Inkludiert ist ein umfassendes bebildertes Werksverzeichnis, das auch über Diems Collagenarbeiten und andere spezielle Techniken informiert, unter anderem, dass er 1979 eine ellenlange Metallplastik für den „Grand Prix Tourist Austria“ schuf. Seine künstlerische Vielfältigkeit und Eigenständigkeit werden hervorgehoben, Diem ist durchaus als „Polyartist“ zu bezeichnen. Somit ist der gelungene Versuch, sein umfassendes Schaffen in Buchform zusammenzufassen, auch wahrlich eine Kunst.

Buchpräsentation: 22. Mai, Galerie Frank, Himmelpfortgasse 12, 1010 Wien, ab 18 Uhr.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.