Das Weingut von Norbert Bauer in Jetzesldorf feiert in diesem Jahr sein 300-jähriges Bestehen. Inzwischen ist die Familie Bauer bereits in der 11. Generation im Weinbau und in der Weinproduktion tätig.

Grund genug, diese jahrhundertelange Familientradition über ein ganzes Jahr hinweg zu feiern! Bereits in der Zeit des Lockdowns im Frühjahr wurden Online-Verkostungen mit Norbert und Willi Bauer veranstaltet. Vergangenen Freitag, vor der Kulisse eines herrlichen Sonnenuntergangs, fand vor dem historischen Weinkeller des Weingutes Norbert Bauer in der Jetzelsdorfer Kellertrift eine „Vertikalverkostung“ mit dem bekannten Kabarettisten Florian Scheuba statt.

Ganz ohne politische Satire geht's nicht

Florian Scheuba ist auch Schauspieler, Buchautor, Kolumnist und Moderator. „140 Auftritte wurden letztes Jahr abgesagt, umso mehr freue ich mich, hier zu sein“, erzählte er vor der Vorstellung. Und was würde das Publikum am heutigen Abend zu hören bekommen? „Ich bin ein Weinliebhaber und habe darüber einiges Humorvolles geschrieben, aber ganz ohne politische Satire werde ich auch hier nicht auskommen.“ Scheuba verriet der NÖN auch, wie er arbeitet: „Ich sitze vor dem Computer und recherchiere und komme dann so zu meinen Texten. Aber auch schöne Gegenden sind für mich inspirierend.“ Eine solche schöne Gegend ist für Scheuba „natürlich, wo Wein wächst.“

Winzer Norbert Bauer zeigte sein Talent als Kabarettist

Lustig und pointenreich befasste sich Scheuba auf der Bühne mit der aktuellen Lage des Weines – beispielsweise mit den Analysen vom österreichischen Weinmarketing oder den „Werbeauftritten“ für Alkoholkonsum von österreichischen Politikern und politischen Parteien in unserem Quarantäne-Leben, beispielsweise mit Alexander Van der Bellens Aktion für längere Öffnungszeiten der Schanigärten oder der selbstlosen Lenkerverzichtserklärung von Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein.

Der Kabarettist freute sich darüber, dass an diesem Abend auch sehr gereifte Weine ausgeschenkt wurden. Diesem Thema widmet er sich in seinem satirischen Text „Altersfragen“, der die öfters vorkommenden „Weinwetteinkäufe“ aufs Korn nahm.

In Jetzelsdorf trat Scheuba gemeinsam mit Winzer Norbert Bauer auf, der, wenn er nicht Winzer wäre, selbst großes Talent zum Kabarettisten hätte. Bauer erklärte, wieso der Wein die Botschaft des Winzers sei und warum die Familie und das Lachen so wichtig sind.

Fazit des Abends: Das Duo Bauer und Scheuba hat sich genial ergänzt und das Publikum bestens unterhalten, und dazu gab es acht Bauer-Weine von Jungweinen bis zu den starken Rotweinen aus dem 2000er-Jahr zu verkosten.