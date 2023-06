Jetzelsdorf Künstler Eduard Diem präsentiert seinen Bildband in Wiener Galerie

Haugsdorfs Bürgermeister Andreas Sedlmayer (r.) freut sich über den berühmten Jetzelsdorfer Eduard Diem (Mitte), der nun in Wien ausstellt. Die Ausstellung besichtigten auch (v.l.) Manfred Kasper, Organisatorin und Tochter des Künstlers, Eva Scholz-Diem, und die Hietzinger Bezirksvorständin Silke Kobald. Foto: Marktgemeinde Haugsdorf

E in Bildband über den 94-jährigen Eduard Diem, der seine Kindheit in Jetzelsdorf verbrachte, wurde in Wien präsentiert. Mit dabei waren auch einige Gäste aus seiner alten Heimat.

In der Galerie Frank in der Wiener Himmelpfortgasse fand die Buchpräsentation des Bildbands „Der Maler und Bildhauer Eduard Diem – Leben und Werk“ statt. Eduard Diem verbrachte seine Kindheit in Jetzelsdorf. Seit seiner Jugend ist der heute 94-Jährige als Maler und Bildhauer aktiv. Im Rahmen einer Ausstellung hat Diem den Autor Josef Holzapfl kennengelernt. Dessen Interesse, ein Buch über den Künstler zu schreiben, hat die beiden zusammengeführt. In vielen Stunden gemeinsamer Gespräche und Arbeit ist das Buch mit viel Geduld entstanden. Der Bildhauer hat viel erlebt und somit auch vieles zu erzählen. Sein Leben - von seiner frühesten Kindheit in Jetzelsdorf bis zu seiner Wahrnehmung der Entwicklungen der Kunst nach dem Krieg bis heute - sind in diesem Buch beschrieben. Es umfasst auch ein umfangreiches Werksverzeichnis, das einen guten Überblick über die Arbeit des Künstlers zeigt. Haugsdorfs Bürgermeister Andreas Sedlmayer ließ es sich nicht nehmen, bei der Buchpräsentation selbst dabei zu sein. Er ist stolz, dass ein so großer Künstler Wurzeln in der Gemeinde Haugsdorf hat.