Kultur-Botschafter: "Köllamaunn 2021" für Herbert Krautwurm

Herbert Krautwurm, Kellergassenführer aus Seefeld, wurde für sein Engagement und seine Verdienste rund um die Kellergassen ausgezeichnet. Er ist nicht zuletzt durch seinen Einsatz bei Polt-Führungen bekannt und hat bereits unzählige TV-Auftritte als Kellergassen-Original absolviert. Polt-Autor Alfred Komarek fasste Krautwurms Schaffen in einer launigen Laudatio zusammen.

In der Jetzelsdorfer Weinkirche zeichnete Landtagspräsident Karl Wilfing auch 17 neu ausgebildete Kellergassenführer, sieben Stadelmeister und vier Mühlenmeister aus. „Ich bin selbst in einer Kellergasse groß geworden!“, meinte er augenzwinkernd mit Verweis auf die vielen Stunden, die er in der Wetzelsdorfer Kellergasse verbracht hat. Und, so Wilfing: „Es liegt an uns, dieses Wissen um unsere Wurzeln und Traditionen immer wieder neu zu beleben und weiterzugeben. Somit wünsche ich viele inspirierende Stunden in der Wissensvermittlung und noch mehr glückliche Gäste.“

„Ohne Kellergassenführer geht bei uns gar nix“

Projektentwickler Michael Staribacher (Agrar Plus GmbH) führte auf eine gedankliche Reise in ein Weinviertler Dorf ohne Kellergassen, ohne „Hintaus“ mit den Stadeln und ohne Mühlen – ein unvorstellbares Bild. Nur durch die Wertschätzung und Nutzung der Kulturgüter könnten diese überleben und eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft erfüllen.

Der Obmann der Weinviertler Kellergassenführer, Joachim Maly, freut sich jedenfalls auf weitere Mitstreiter im Verein, der mittlerweile über 220 Mitglieder hat. Der nächste Lehrgang beginnt am 21. April 2022.

Otto Schöffl begrüßte die neuen Mühlenmeister und Johannes Rieder prophezeite den Stadeln eine positive Zukunft. Dominik Hiller vom Weinviertel Tourismus sieht viele Möglichkeiten, die Weinviertler Kulturgüter auch touristisch zu nutzen. „Ohne Kellergassenführer geht bei uns gar nix!“

Die „4 Tupften“ aus dem Land um Laa umrahmten die Feier musikalisch. Und Herbert Krautwurm durfte einen Ehrenplatz für seine von Künstler Leopold Schießer aus Röhrabrunn geschnitzte Köllamaunn-Skulptur suchen.

